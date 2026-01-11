Компенсація постраждалим від вибухонебезпечних предметів — скільки виплачують у 2026 році

Уламок ракети після обстрілу Києва. Фото: УНІАН

В Україні особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, мають право на отримання компенсації. Виплати здійснюються одноразово на підставі заяви постраждалої особи.

Про розмір компенсації та умови її отримання розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Кому належить виплата

На таку компенсацію мають право люди, які отримали інвалідність через ушкодження здоров’я, одержані в Україні внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Йдеться про:

осіб з інвалідністю віком від 18 років;

дітей з інвалідністю до 18 років.

Звернутися за компенсацією можна не пізніше 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності, що підтверджується:

висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я — для дітей до 18 років;

висновком МСЕК або витягом з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи — людям від 18 років.

Куди звертатися за компенсацію

Відповідну заяву можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або уповноважених осіб органу місцевого самоврядування, а також поштою, через вебпортал ПФУ чи Дію.

До заяви додаються копії документів, які посвідчують особу (паспорт чи свідоцтво про народження) та картки платника податків (ІПН).

Яка сума компенсації у 2026 році

Розмір одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, встановлюється відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня.

У 2026 році цей показник становить 2 595 грн, тож виплата здійснюватиметься у такому розмірі:

I група інвалідності (5 прожиткових мінімумів) — 12 975 грн;

II група інвалідності (4 прожиткових мінімуми) — 10 380 грн;

III група інвалідності (3 прожиткових мінімуми) — 7 785 грн;

діти з інвалідністю підгрупи А до 18 років (5 прожиткових мінімумів) — 12 975 грн;

діти з інвалідністю до 18 років (4 прожиткових мінімуми) — 10 380 грн.

Якщо в особи змінилася група інвалідності, розмір компенсації перерахунку не підлягає.

