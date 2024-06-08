Штрафи батькам-2024 — скільки та за які порушення підлітків треба платити в Україні

Діти на самокатах. Фото: УНІАН

Закони України передбачають відповідальність батьків за поведінку своїх дітей, а в деяких випадках ця відповідальність може бути адміністративною. Згідно із законодавством, штрафи для батьків неповнолітніх дітей, яким ще не виповнилося 16 років, встановлюються в залежності від серйозності вчинку.

Про те, скільки і за що повинні платити батьки підлітків, йдеться на порталі Безоплатної правничої допомоги.

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На скільки можуть оштрафувати батьків дітей до 16 років

Згідно з законом "Про охорону дитинства", виховання в сім'ї є основою розвитку особистості дитини, і ця відповідальність покладена на обох батьків, незалежно від того, чи проживають вони разом чи окремо. Тому недбале виховання неповнолітнього є правопорушенням батьків і може мати відповідні наслідки.

Отже, у 2024 році батьків підлітків можуть оштрафувати на такі суми:

від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн) — за неналежний догляд за дитиною (подвійний штраф у разі повторного порушення);

від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1 700 грн) — за неналежне виховання, незабезпечення умов для життя і навчання;

від 1 700 до 3 400 грн — за ненадання необхідно медичної допомоги та відсутність лікування, рекомендованого лікарями;

від 6 до 8 неоподатковуваних мінімумів (від 102 до 136 грн) — за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння;

від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1 700 до 3 400 грн) — за порушення правила перебування дитини за кордоном;

від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів — за порушення, вчинене дитиною віком від 14 до 16 років, яке тягне за собою адміністративну відповідальність;

від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 1 700 до 5 100 грн) — якщо вчинок неповнолітнього розцінюється як кримінальний злочин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у літній період міські вулиці заполонили велосипедисти та користувачі електросамокатів. Проте незнання або недотримання правил дорожнього руху (ПДР) може обернутися для них штрафами.

Ми також писали, що в Україні діють кілька видів покарань за порушення мовного закону. Залежно від ступеня порушення, штрафи можуть сягати різних сум.