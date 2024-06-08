Штрафы родителям-2024 — сколько и за какие нарушения подростков нужно платить в Украине

Дети на самокатах. Фото: УНІАН

Законы Украины предусматривают ответственность родителей за поведение своих детей, в некоторых случаях эта ответственность может быть административной. Согласно законодательству, штрафы для родителей несовершеннолетних детей, которым еще не исполнилось 16 лет, устанавливаются в зависимости от серьезности поступка.

О том, сколько и за что должны платить родители подростков, говорится на портале Бесплатной юридической помощи.

Читайте также:

На сколько могут оштрафовать родителей детей до 16 лет

Согласно закону "Об охране детства", воспитание в семье является основой развития личности ребенка, и эта ответственность возложена на обоих родителей, независимо от того, проживают ли они вместе или по отдельности. Поэтому нерадивое воспитание несовершеннолетнего является правонарушением родителей и может иметь соответствующие последствия.

Следовательно, в 2024 году родителей подростков могут оштрафовать на следующие суммы:

от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 грн) — за ненадлежащий уход за ребенком (двойной штраф в случае повторного нарушения);

от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов (от 850 до 1 700 грн) — за ненадлежащее воспитание, необеспечение условий для жизни и обучения;

от 1700 до 3400 грн — за неоказание необходимо медицинской помощи и отсутствие лечения, рекомендованного врачами;

от 6 до 8 не облагаемых налогом минимумов (от 102 до 136 грн) — за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения;

от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов (от 1 700 до 3 400 грн) — за нарушение правила пребывания ребенка за границей;

от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов — за нарушение, совершенное ребенком в возрасте от 14 до 16 лет, влекущее административную ответственность;

от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов (от 1 700 до 5 100 грн) — если поступок несовершеннолетнего расценивается как уголовное преступление.

Что еще стоит знать

Напомним, в летний период городские улицы заполонили велосипедисты и пользователи электросамокатов. Однако незнание или несоблюдение ПДД может обернуться для них штрафами.

Мы также писали, что в Украине действуют несколько видов наказаний за нарушение языкового закона. В зависимости от степени нарушения, штрафы могут достигать разных сумм.