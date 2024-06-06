Штрафи за порушення ПДР — які суми загрожують велосипедистам та водіям електросамокатів

Діти на електросамокаті. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У літній період міські вулиці заполонили велосипедисти та користувачі електросамокатів. Проте незнання або недотримання правил дорожнього руху (ПДР) може обернутися для них штрафами.

Про це йдеться в Законі України "Про дорожній рух".

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Які штрафи загрожують велосипедистам

За порушення ПДР велосипедисти сплачують 340 гривень штрафу, а за їзду в стані алкогольного сп'яніння — 680 гривень. Якщо ж порушення призвело до створення аварійної ситуації, штраф становитиме 850 гривень або передбачено 20-40 годин громадських робіт. Повторне порушення також карається штрафом у 850 гривень.

Штрафи за порушення ПДР водіїв електросамокатів

Водіям електросамокатів також слід бути обережними: за їзду по тротуару їм доведеться сплатити 850 гривень штрафу, а за керування в стані алкогольного сп'яніння — аж 17 000 гривень. У випадку наїзду на пішохода, покарання визначатиме суд, враховуючи ступінь тілесних ушкоджень потерпілого, і це може варіюватися від штрафу до обмеження або позбавлення волі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Патрульна поліція ініціювала обговорення змін до правил ПДР, які обмежить кількість можливих порушень правил водієм до трьох на рік. Адже часто окремі автолюбителі мають за такий період по 20-30 порушень.

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