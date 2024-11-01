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За роботу без досвіду платять 30 тис. грн — ТОП-5 вакансій

1 листопада 2024 09:37
Ксенія Симонова - Редактор
Робота без досвіду — ТОП-5 пропозицій із зарплатою 30 тис. грн
Піцайоли за роботою. Фото: horeca-ukraine
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку праці на тлі дефіциту кадрів у низці сфер наявність досвіду у претендентів починає відходити на другий план. Роботодавці ладні вкладатись у навчання працівників та обіцяють високу заробітну плату до 30 тис. грн і більше.

Про це свідчить інформація на одному з порталів з пошуку роботи.

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Робота помічником сомельє

Мережа виномаркетів запрошує на роботу людей на посаду продавця-консультанта, помічника сомельє. Можна без досвіду, роботодавець обіцяє безкоштовне навчання в школі сомельє. Можливий кар'єрний ріст від помічника сомельє до керівника магазину/магазинів. Серед обов'язків — допомага клієнтам з вибором алкогольних напоїв, базуючись на їхніх побажаннях. Обіцяють офіційне оформлення та заробітну плату до 30 тис. гривень.

Робота продавцем продовольчих товарів

Також мережі супермаркетів у Києві потрібен продавець продовольчих товарів у нові магазини. Основними обов’язками будуть: обслуговування клієнтів, передпродажна підготовка і викладка товару, контроль якості та термінів придатності. Є повна та неповна зайнятість. Заробітна плата — до 27,3 тис. гривень.

Робота піцайолою у магазині

Також у команду професіоналів в Києві шукають піцайоло. Основними обов’язками стануть: замішування тіста, підготовка начинки, поєднання їх та випікання "задля феєричної сієсти". Можливий індивідуальній графік роботи з урахуванням бізнес-процесів та власних побажань. Передбачена допомога колег і керівників у адаптації новачків. Обіцяють заробітну плату до 30 тис. гривень.

Робота адміністратором відділу

Запрошують працівників на посаду адміністратора відділу у Києві. Роботодавець пропонує графік роботи позмінний або офісний, допомогу іногодроднім з переїздом та житлом, можливість кар'єрного росту, комфортний офіс з генератором та кав'ярнею. Заробітну плату гарантують від 30 тис. гривень.

Робота консультантом-стилістом

Одна зі столичних компаній шукає працівників на посаду продавця-консультанта, стиліста у бутик в ТРЦ. У завдання входить: відкриття та закриття бутика, контроль вигляду бутика за стандартами компанії, прийом та проведення примірок з клієнтами, робота з касою. Повна зайнятість, п'ятиденний робочий тиждень з 09:30 — 20:00 або 11:30 — 22:00 (одна година обіду). Графік гнучкий. Заробітну плату обіцяють від 20 тис. до 32 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні дистанційна робота не втрачає своєї популярності. Так, низка роботодавців шукають фахівців, яким обіцяють до 50 тис. грн зарплати.

Також ми писали, що з початку 2024 року зросла середня зарплата штатних працівників та середній дохід керівництва в державних органах. Зокрема, дехто з чиновників отримує на 65 тис. грн більше.

вакансії гроші зарплати ринок праці робота

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