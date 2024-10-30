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В Україні зросли середні зарплати — хто отримує 50 тис. грн

30 жовтня 2024 12:45
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — як змінились доходи у різних сферах з початку 2024 року
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні з початку 2024 року зросла середня заробітна плата штатних працівників та середній дохід керівництва в державних органах. Зокрема, дехто з чиновників отримує на 65 тис. грн більше.

Про це свідчать дані Державної служби статистики та Міністерства фінансів.

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За інформацією Держстату, середня зарплата штатних працівників в країні зросла на 22% — до 19,92 тис. гривень.

Щодо сфер, то найвища заробітна плата зафіксована у галузі "Інформація та телекомунікації". Такі працівники заробляють на 36,4% більше — 49,83 тис. гривень.

На другому рядку — сфера "Фінансова та страхова діяльність". Фінансистам у середньому платять 39,5 тис. гривень. Показник на 19,9% вищий.

На третьому місці — "Професійна, наукова та технічна діяльність" — на 24,9% більше, до 27,3 тис. гривень.

У галузі "Державне управління та оборона" зарплата зросла на 23,6%, до 25,3 тис. гривень.

Також за даними статистичного відомства, найнижчі зарплати у сфері освіти — 13,84 тис. гривень, на 15% більше.

 

зарплати 2024
Рівень зарплат. Джерело: Держстат


Середні зарплати в держорганах

Щодо керівної ланки, то середній розмір нарахованої зарплати керівників теж зріс доволі суттєво. Так, у Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — на 64,8 тис. грн. Ще в серпні керівництву нараховували 223,6 тис. грн, а у вересні — 288,4 тис. грн.

Далі йде Нацагентство з питань запобігання корупції — 254,2 тис. грн, за серпень керівники отримали 186,7 тис. грн.

Керівники Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у середньому отримали у вересні 236,4 тис. грн, а в серпні було 129,7 тис. грн.

Зарплата керівництва Рахункової палати у вересні становила 205 тис. грн, а в серпні на 1,5 тис. грн менше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів опублікували інформацію щодо заробітних плат у держорганах у вересні 2024 року. ТОП-5 структур за оплатою праці очолює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Також ми писали, що компанії активно пропонують роботу громадянам з можливістю бронювання від мобілізації. При цьому така гарантія надається не тільки працівникам підприємств критичної інфраструктури чи оборонного сектору, а заробітну плату обіцяють до 30 тис. гривень.

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