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За работу без опыта платят 30 тыс. грн — ТОП-5 вакансий

1 ноября 2024 09:37
Ксения Симонова - Редактор
Работа без опыта — ТОП-5 предложений с зарплатой 30 тыс. грн
Пиццайолы за работой. Фото: horeca-ukraine
Ксения Симонова - Редактор

На украинском рынке труда на фоне дефицита кадров в ряде сфер наличие опыта у соискателей начинает отходить на второй план. Работодатели готовы вкладываться в обучение работников и обещают высокую заработную плату до 30 тыс. грн и более.

Об этом свидетельствует информация на одном из порталов по поиску работы.

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Работа помощником сомелье

Сеть виномаркетов приглашает на работу людей на должность продавца-консультанта, помощника сомелье. Можно без опыта, работодатель обещает бесплатное обучение в школе сомелье. Возможен карьерный рост от помощника сомелье до руководителя магазина/магазинов. Среди обязанностей — помощь клиентам с выбором алкогольных напитков, базируясь на их пожеланиях. Обещают официальное оформление и заработную плату до 30 тысяч гривен.

Работа продавцом продовольственных товаров

Также сети супермаркетов в Киеве требуется продавец продовольственных товаров в новые магазины. Основными обязанностями будут: обслуживание клиентов, предпродажная подготовка и выкладка товара, контроль качества и срока годности. Есть полная и неполная занятость. Заработная плата — до 27,3 тыс. гривен.

Работа пиццайолой в магазине

Также в команду профессионалов в Киеве ищут пиццайоло. Основными обязанностями станут: замешивание теста, подготовка начинки, сочетание их и выпекание "ради феерической сиесты". Возможен индивидуальный график работы с учетом бизнес-процессов и пожеланий. Предусмотрена помощь коллег и руководителей в адаптации новичков. Обещают заработную плату до 30 тысяч гривен.

Работа администратором отдела

Приглашают сотрудников на должность администратора отдела в Киеве. Работодатель предлагает график работы посменный или офисный, помощь иногородним с переездом и жильем, возможность карьерного роста, комфортный офис с генератором и кафе. Заработную плату гарантируют от 30 тысяч гривен.

Работа консультантом-стилистом

Одна из столичных компаний ищет работников на должность продавца-консультанта, стилиста в бутик в ТРЦ. В задачи входит открытие и закрытие бутика, контроль вида бутика по стандартам компании, прием и проведение примерок с клиентами, работа с кассой. Полная занятость, пятидневная рабочая неделя с 09:30 — 20:00 или 11:30 — 22:00 (один час обеда). График гибок. Заработную плату обещают от 20 тысяч до 32 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине дистанционная работа не теряет своей популярности. Так, ряд работодателей ищут специалистов, которым обещают до 50 тыс. грн зарплаты.

Также мы писали, что с начала 2024 года выросла средняя зарплата штатных работников и средний доход руководства в государственных органах. В частности, некоторые чиновники получают на 65 тыс. грн больше.

вакансии деньги зарплаты рынок труда работа

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