Шахраї видурюють з українців гроші напередодні літнього відпочинку: за якими схемами працюють

Відпочивальники на пляжі, жінка тримає смартфон у руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Тематика літнього відпочинку є цікавою для шахраїв, оскільки багато українців у цей період активно займаються пошуками турів, квитків та житла. І часто роблять це поспіхом, а рішення приймають на емоціях. Люди прагнуть заощадити і легше довіряють оголошенням на кшталт "гаряча пропозиція" з великими знижками.

Про це повідомило у своєму Telegram-каналі Міністерство внутрішніх справ України, передає Новини.LIVE.

В поліції розповіли, як уберегтися від шахраїв під час літнього відпочинку. Скриншот: МВС/Telegram

Правоохорнці нагадали громадянам про важливість не переказувати гроші без уважної перевірки й розповіли, до яких схем найчастіше вдаються шахраї, щоб позбавити своїх жертв грошей.

Фейкова оренда житла

Шахраї публікують реальні фотографії помешкань, яких не існує. Часто оголошення про оренду супроводжується вражаюче низькими цінами.

"Гарячі тури" та "квитки"

Йдеться про продаж неіснуючих турів або авіа- й залізничних квитків через фейкові сайти.

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З пересторогою варто ставитися до пропозицій щодо оренди:

автомобілів;

туристичного спорядження.

Особливу увагу потрібно звернути на оголошення, у яких від потенційних покупців вимагають внести передоплату чи заставу на банківську картку без укладення договору.

Підроблені сервіси бронювання

Шахраї вже давно навчилися маскувати інтернет-оголошення під відомі сайти. Коли користувач потрапляє на таку сторінку, то під приводом "технічного збою" його просять повторно ввести дані банківської картки.

Фейкові літні розпродажі

Використовуються сайти-одноденки та фейкові сторінки в соціальних мережах, де українці можуть "обрати" сезонні товари зі знижками до 90%.

Як захиститися від шахраїв

В поліції радять:

• перевіряти продавців і сервіси перед тим, як переказувати гроші;

• не відкривати підозрілі посилання.

Також не варто розголошувати третім людям реквізити банківської картки, CVV/CVC-код і одноразові SMS-коди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що шахраї в Україні видають себе за продавців авто, "продають" фейкові автівки, отримують гроші й зникають. Вони працюють на онлайн платформах, які є точними копіями відомих сайтів.

Також Новини.LIVE писали, що українці в ТIK-TOK віддали аферистам майже 1 млн гривень. Збір коштів вони організовували під час прямих трансляцій у соцмережі, переконуючи, що гроші потрібні на благодійну мету.