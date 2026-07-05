За деякі помилки на робочому місці доведеться платити: коли можуть стягнути гроші з працівника

Керівник і працівник в офісі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Якщо працівник припустився помилки на роботі, йому може загрожувати матеріальна відповідальність. Але варто знати, що закон захищає не лише роботодавця, а й працівника. Тому вирахувати із зарплати гроші просто так ніхто не може.

Про усі нюанси розповідає Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та захисту населення Дніпропетровщини.

Щоб вимагати відшкодування, керівник спочатку повинен довести кілька важливих речей: що підприємство справді зазнало збитків, що це сталося саме через дії працівника, що той порушив свої обов'язки і що між його діями та шкодою є прямий зв'язок. Якщо хоча б однієї з цих умов немає — підстав для стягнення коштів також немає.

Коли доведеться віддавати всю суму

За загальним правилом працівник відповідає лише в межах свого середнього місячного заробітку.

Повністю компенсувати збитки доведеться лише у крайніх випадках. Наприклад, якщо шкоду завдали навмисно, виникла недостача довіреного майна, працівник був у алкогольному чи наркотичному сп'янінні або отримав майно за спеціальними документами й не забезпечив його збереження.

Як визначають суму збитків

Ніхто не може назвати цифру "зі стелі". Розмір шкоди розраховують за бухгалтерськими документами та реальною вартістю втраченого чи пошкодженого майна.

Якщо справа дійде до суду

Суд не завжди стає на бік роботодавця. Він оцінює всі обставини: чи була вина працівника умисною, чи це сталася випадкова помилка, у якому матеріальному становищі перебуває людина та чи буде справедливим стягувати всю суму.

Саме так сталося в одній зі справ, яку розглядав Верховний Суд. Працівник банку під час виконання службових обов'язків потрапив у ДТП. Банк спочатку відшкодував збитки потерпілим, а потім звернувся до суду, щоб повернути ці гроші з працівника.

Суд визнав, що роботодавець мав право вимагати компенсацію. Але водночас зауважив, що ДТП сталася з необережності, а також оцінив матеріальне становище працівника. У результаті суму відшкодування зменшили наполовину. Верховний Суд погодився з таким рішенням.

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