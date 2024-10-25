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ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

25 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк заблокував рахунок клієнту за часте користування терміналом
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "ПриватБанк" заблокувала рахунок клієнту за користування терміналом. Чоловік часто використовував такий спосіб розрахунку, коли оплачував комунальні послуги та штрафи.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Детальніше про блокування рахунку клієнту ПриватБанку

Як зазначив клієнт, ПриватБанк розірвав з ним співпрацю з незрозумілих йому причин. Одного дня отримав повідомлення про припинення співпраці.

Він повідомив, що користувався послугами цього банку 15 років. Однак фінустанова після перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій ухвалила рішення про розірвання договору. Причини вказані доволі розмито:

  • встановлення неприйнятно високого рівня ризику;
  • ненадання потрібних для здійснення належної перевірки документів та інформації;
  • неможливість здійснення ідентифікації/верифікації, встановлення відомостей, що дають можливість встановити кінцевих бенефіціарних власників;
  • подання недостовірних даних;
  • подання відомостей з метою введення в оману банк.

Чоловік здивований, адже конкретна причина не вказана, лише загальні формулювання. Тому звернувся до працівників банку за роз'ясненням. Він припускає, що підозрілими могли виявитися фінансові операції, такі як оплата комунальних послуг, поповнення карток сторонніх осіб та оплата штрафів.

"Що саме стало причиною такого рішення мені незрозуміло, можливо — допомога в оплаті комунальних послуг, поповнення карток сторонніх осіб, оплата штрафів та інші платежі на рахунки держустанов через термінал самообслуговування (що поробиш — не у всіх в нашій країні є картка ПриватБанку, а скористатись послугами банку через термінал самообслуговування для неклієнтів банку неможливо)", — написав клієнт.

Також зауважив, що нещодавно пройшов верифікацію в банку. Тоді подав документи і ніяких питань чи вимоги надання документів про походження коштів, жодної іншої інформації банк не запитував.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

У ПриватБанку повідомили, що всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в країні.

Банк зобов’язаний вживати заходів, покликаних "запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення".

"Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку", — йдеться у відповіді.

Банк розповів, що громадянин може переказати залишок грошей на рахунок іншого банку та надав відповідну інструкцію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк вимагає з клієнтки розрахунку за заборгованість за кредитом у 120,79 тис. гривень. Кошти списали шахраї, однак суд виніс неочікуване рішення.

Також ми писали, що ПриватБанк не дозволяє громадянам пересилати гроші своїм колишнім клієнтам, з якими розірвали співпрацю і які відкрили рахунки в інших банках. Про неможливість здійснити переказ грошей на ім'я таких осіб скаржаться клієнти.

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