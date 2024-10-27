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С карты ПриватБанка украли деньги — интернет-лимит не помог

27 октября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиент ПриватБанка потерял деньги, несмотря на интернет-лимит — детали жалобы
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты Государственного ПриватБанка жалуются на неисправность лимитов для интернет-платежей. Один из клиентов установил ограничение на оплату в сети до 6 700 гривен. Сначала он оплатил покупку на сумму 5374 гривны, а впоследствии обнаружил списание 11 877 гривен. Это вызывает вопрос об эффективности работы установленных ограничений.

Соответствующая жалоба опубликована на портале "Минфин".

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Детали жалобы

Клиент ПриватБанка обратился в финучреждение с просьбой вернуть списанные с его карты деньги, которые, по его словам, были сняты мошенниками. В банке объяснили, что установленный им лимит для интернет-платежей не распространяется на операции, которые совершили злоумышленники.

Мужчина рассказал детали инцидента. Сначала он установил лимит для оплат в интернете на сумму 6 700 гривен, после чего приобрел товар в онлайн-магазине за 5 374 гривны, оставив доступный остаток в пределах суточного лимита — 1 325 гривен. Однако через несколько часов с его карты исчезли еще 6 502 гривны — шесть транзакций, совершенных через интернет, общей суммой 11 877 гривен в сутки.

Клиент позвонил банку, чтобы выяснить ситуацию и оформить заявку на возврат средств. В ответ он услышал, что установленный лимит для оплаты в интернете не распространяется на мошеннические операции, поскольку, как пояснили в банке, существуют способы осуществления платежей в обход интернет-лимитов.

"Поэтому мой совет: не держать деньги в банке, который дает возможность воровать ваши деньги, в банке, где лимит на оплату в интернете не работает", — написал мужчина.

Ответ банка

В ПриватБанке объяснили, что установленный клиентом лимит на интернет-оплату действует только на те платежи, которые производятся на определенных как рисковых сайтах. В случае, когда оплата производится на другом ресурсе, этот лимит не применяется. Для проведения транзакции в интернете достаточно иметь основные реквизиты карты, такие как CVV-код, срок действия и номер карты, которые могут быть получены мошенниками не только по неосторожности владельца, но и благодаря другим методам, например, по наблюдению или ненадежным онлайн-платформам.

В банке также сообщили, что клиенты могут обратиться к поддержке с запросом на обжалование подобных сделок в международной платежной системе. На сайте ПриватБанка есть полезные рекомендации по безопасности карточных операций, которые советуют придерживаться простых правил защиты.

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал счет клиента после нескольких операций по переводу средств. Это произошло после продажи криптовалюты, однако покупатель отменил соответствующий перевод в банке.

Мы также писали, что финучреждение ПриватБанк заблокировало счет клиенту за использование терминала. Мужчина часто использовал такой способ расчета, когда оплачивал коммунальные услуги и штрафы.

банковские счета ПриватБанк мошенничество деньги банки

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