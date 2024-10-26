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ПриватБанк блокує картки за кілька переказів — деталі скарги

26 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк заблокував карту клієнта за невеликі грошові перекази
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" заблокував рахунок клієнта після кількох операцій з переказів коштів. Це сталося після продажу криптовалюти, однак покупець скасував відповідний переказ у банку. 

Про це громадянин написав на порталі "Мінфін".

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Як зазначається, клієнт не займається постійно здійсненням p2p-переказів. Банк заблокував доступ, хоча не зв'язувався з клієнтом і ні про що не попереджав. Невідомо, що стало причиною блокування рахунків.

"Мені не назвали точну причину, але я можу здогадатися, що це було зроблено через кілька p2p-переказів напередодні. Я не займаюся цим на постійній основі, просто вирішив продати криптовалюту на невелику суму через біржу. І як я зрозумів, потрапив на шахрая, який купив у мене крипту і скасував переказ у банку, а в шахрайстві, звичайно ж, банк запідозрив мене", — повідомив він.

Клієнт зауважив, з'ясуванням деталей такої ситуації банк не займається. Діє без попереджень. При цьому наступного дня закрив усі рахунки, зокрема "ФОП".

Відповідь ПриватБанку

У ПриватБанку відреагували на скаргу і попросили в клієнта номер телефону для вирішення відповідної ситуації.

 

ПриватБанк скарги
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку регулятор виявив під час перевірки порушення законодавства. Через це НБУ виписав штраф на майже 2 млн гривень.

Також ми писали, що ПриватБанк заблокував рахунок за користування терміналом. Чоловік часто використовував цей спосіб розрахунку, коли оплачував послуги ЖКГ та штрафи.

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