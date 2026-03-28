З 1 квітня у Польщі підвищать окремі виплати для працівників: нові ставки

Жінка біля верстата на заводі у Польщі. Фото: кадр з відео

З 1 квітня у Польщі зміниться розмір одноразової компенсації за нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання зростуть. Виплати підвищать майже на 9%. Діятимуть нові ставки протягом року, потім Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики їх знову переглядатиме.

Про це повідомило видання inPoland, передають Новини.LIVE.

Нові ставки компенсації з 1 квітня

Розміри виплат у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, за даними Мінсоцполітики Польщі, з 1 квітня становитимуть:

за кожен відсотковий пункт постійного або довготривалого порушення здоров’я — 1 781 злотий;

за кожен відсотковий пункт постійного або довготривалого порушення здоров’я, за збільшення цього порушення щонайменше на 10 відсоткових пунктів — 1 781 злотий;

при наявності рішення про повну непрацездатність та нездатність жити самостійно — 31 162 злотих;

за визнання повної непрацездатності та неможливості самостійно жити через погіршення стану здоров’я пенсіонера — 31 162 злотих;

якщо право на одноразову компенсацію має чоловік/дружина або дитина померлої застрахованої особи або пенсіонера — 160 264 злотих;

якщо право на одноразову компенсацію має член сім’ї померлої застрахованої особи або пенсіонера, який не є чоловіком/дружиною або дитиною — 80 132 злотих;

якщо чоловік/дружина та одна дитина або декілька дітей померлої застрахованої особи або пенсіонера мають одночасно право на одноразову компенсацію — 160 264 злотих (крім того, нараховується 31 162 злотих за збільшення компенсації, що виплачується кожному з цих дітей);

якщо двоє або більше дітей померлого застрахованого або пенсіонера мають одночасно право на одноразову компенсацію — 160 264 злотих (додатково 31 162 злотих — за збільшення компенсації, що виплачується на другу та кожну наступну дитину);

якщо, окрім подружжя або дітей, на одноразову компенсацію мають право також інші члени сім’ї померлого застрахованого або пенсіонера, кожному з них незалежно від компенсації, на яку має право подружжя або діти — 31 162 злотих;

якщо на одноразову компенсацію мають право лише члени сім’ї, крім подружжя або дітей померлого застрахованого або пенсіонера — 80 132 злотих (додатково 31 162 злотих за збільшення компенсації, на яку має право другий та кожен наступний бенефіціар).

Де у Польщі найчастіше трапляються нещасні випадки

За даними Головного управління статистики Польщі, лише за перші шість місяців 2025 року на підприємствах країни зафіксували понад 30 000 нещасних випадків, які призвели до 80 смертей та 219 тяжких травм.

Найвищі показники нещасних випадків спостерігалися в таких сферах:

гірничодобувна промисловість;

розробка кар’єрів;

водопостачання та водовідведення;

управління відходами та їх відновлення;

охорона здоров’я;

соціальна допомога.

Водночас 111 осіб постраждало в результаті нещасних випадків під час дистанційної роботи. В розрізі регіонів Польщі найвищий рівень нещасних випадків спостерігається в Опольському, Сілезькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Часті запитання

Яка мінімальна зарплата у Польщі?

У 2026 році це 4 806 злотих на місяць до утримання податків. На руки працівник отримує близько 3 600 злотих. Мінімальна погодинна ставка у Польщі — 31,40 злотих брутто.

Скільки лікарняних платять у Польщі?

80% від середньої зарплати за останні 12 місяців. Якщо лікарняний пов’язаний з вагітністю чи нещасним випадком, отриманим на роботі чи дорогою на або з роботи, то виплата становить 100% від середньорічної зарплати.