Робота в супермаркетах Zabka — скільки можуть заробити українці у Польщі

Zabka — одна з найвідоміших торговельних мереж Польщі. Велике покриття та мінімальні вимоги для кандидатів роблять її популярною серед мігрантів, в тому числі українців, які шукають роботу.

Ким можна працювати в магазинах Zabka

На офіційному сайті мережі доступно понад сотня вакансій в різних містах Польщі. Є робота для прибиральниць, викладальників товару, проте найбільше Zabka потребує саме продавців. Незалежно від розташування магазину, вимоги для кандидатів однакові:

вільне володіння польською мовою;

досвід роботи від одного року;

готовність працювати в нічний час (передбачено три зміни по вісім годин).

Обмежень за віком, статтю, рівнем фізичної підготовки, сімейним становищем, релігією, сексуальною орієнтацією та національністю немає.

Крім виконання основних обов’язків (продаж товару), продавець має підтримувати робоче місце та магазин в чистоті, перевіряти термін придатності продуктів, змінювати цінники, приймати та викладати товар на полиці відповідно плану тощо.

Компанія обіцяє працівникам конкурентну зарплату та низку бонусів, як от:

часткова компенсація витрат на проїзд;

пакет медичного обслуговування;

придбання картки MultiSport на пільгових умовах.

Також доступна накопичувальна пенсійна програма, знижки на товари партнерів, психологічна допомога.

Скільки платять в супермаркетах Zabka

У вакансіях, розміщених на порталі мережі, рівень оплати праці продавців не вказаний. Водночас на інших польських сайтах для пошуку роботи фігурують такі зарплати:

погодинна ставка — 18,21 злотих нетто;

на місяць — 2 700-3 200 злотих;

доплата за роботу у нічні зміни та вихідні — 20-30%.

У великих містах Польщі (Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ, Познань) зарплати вищі. За умови користування службовим житлом з працівників вираховують близько 300 злотих на місяць.

Раніше ми розповідали, що деякі українці повинні виїхати з Польщі протягом 30 днів. За ігнорування цієї вимоги загрожує примусова депортація і заборона повернення протягом тривалого часу.

Також дізнавайтеся, якою буде мінімальна зарплата в Польщі з 1 квітня. Зміни торкнуться приблизно трьох мільйонів людей, які працюють за наймом.