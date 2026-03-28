С 1 апреля в Польше повысят отдельные выплаты для работников: новые ставки

Женщина у станка на заводе в Польше. Фото: кадр из видео

С 1 апреля в Польше изменится размер единовременной компенсации за несчастные случаи на производстве или профессиональные заболевания вырастут. Выплаты повысят почти на 9%. Будут действовать новые ставки в течение года, затем Министерство семьи, труда и социальной политики их снова будет пересматривать.

Об этом сообщило издание inPoland, передают Новини.LIVE.

Новые ставки компенсации с 1 апреля

Размеры выплат в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, по данным Минсоцполитики Польши, с 1 апреля будут составлять:

за каждый процентный пункт постоянного или долговременного нарушения здоровья — 1 781 злотый;

за каждый процентный пункт постоянного или долговременного нарушения здоровья, за увеличение этого нарушения минимум на 10 процентных пунктов — 1 781 злотый;

при наличии решения о полной нетрудоспособности и неспособности жить самостоятельно — 31 162 злотых;

за признание полной нетрудоспособности и невозможности самостоятельно жить из-за ухудшения состояния здоровья пенсионера — 31 162 злотых;

если право на единовременную компенсацию имеет супруг/супруга или ребенок умершего застрахованного лица или пенсионера — 160 264 злотых;

если право на единовременную компенсацию имеет член семьи умершего застрахованного лица или пенсионера, который не является супругом/супругой или ребенком — 80 132 злотых;

если супруг/супруга и один ребенок или несколько детей умершего застрахованного лица или пенсионера имеют одновременно право на единовременную компенсацию — 160 264 злотых (кроме того, начисляется 31 162 злотых за увеличение компенсации, выплачиваемой каждому из этих детей);

если двое или более детей умершего застрахованного или пенсионера имеют одновременно право на единовременную компенсацию — 160 264 злотых (дополнительно 31 162 злотых — за увеличение компенсации, выплачиваемой на второго и каждого последующего ребенка);

если, кроме супругов или детей, на единовременную компенсацию имеют право также другие члены семьи умершего застрахованного или пенсионера, каждому из них независимо от компенсации, на которую имеет право супруги или дети — 31 162 злотых;

если на единовременную компенсацию имеют право только члены семьи, кроме супругов или детей умершего застрахованного или пенсионера — 80 132 злотых (дополнительно 31 162 злотых за увеличение компенсации, на которую имеет право второй и каждый последующий бенефициар).

Где в Польше чаще всего случаются несчастные случаи

По данным Главного управления статистики Польши, только за первые шесть месяцев 2025 года на предприятиях страны зафиксировали более 30 000 несчастных случаев, которые привели к 80 смертям и 219 тяжелым травмам.

Самые высокие показатели несчастных случаев наблюдались в таких сферах:

горнодобывающая промышленность;

разработка карьеров;

водоснабжение и водоотведение;

управление отходами и их восстановление;

здравоохранение;

социальная помощь.

В то же время 111 человек пострадали в результате несчастных случаев во время дистанционной работы. В разрезе регионов Польши самый высокий уровень несчастных случаев наблюдается в Опольском, Силезском и Варминско-Мазурском воеводствах.

Частые вопросы

Какая минимальная зарплата в Польше?

В 2026 году это 4 806 злотых в месяц до удержания налогов. На руки работник получает около 3 600 злотых. Минимальная почасовая ставка в Польше — 31,40 злотых брутто.

Сколько больничных платят в Польше?

80% от средней зарплаты за последние 12 месяцев. Если больничный связан с беременностью или несчастным случаем, полученным на работе или по дороге на или с работы, то выплата составляет 100% от среднегодовой зарплаты.