В Україні скасують ПДВ — хто не платитиме

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні частині надавачів соціальних послуг дозволять не сплачувати податок на додану вартість (ПДВ). Так, з 1 серпня таке право отримають ті, хто є в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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Що зміниться

У відомстві пояснили, що завдяки змінам:

побільшає можливостей для розвитку ринку та залучення нових команд;

відбуватиметься стимулювання конкуренції за якістю послуг, а не за податковими ознаками;

зменшиться бюрократія та зросте обсяг підтримки для людей;

національне законодавство відповідатиме європейським практикам, де подібні пільги для соціальної сфери вже діють.

"Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їхньому розвитку та удосконаленню якості послуг", — зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Хто такі надавачі соцпослуг в Україні

Ними можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці (ФОП), які надають соціальну допомогу та підтримку громадянам у скрутному становищі або належать до вразливих груп населення. Наприклад, постачальниками соціальних послуг в Україні можуть бути:

державні та комунальні установи;

приватні та громадські благодійні організації;

ФОПи.

Як потрапити до Реєстру надавачів соціальних послуг

Це можна зробити онлайн на соціальному порталі Мінсоцполітики. Там буде доступний кабінет надавача соціальних послуг. Також це можна зробити письмово, звернувшись до реєстратора за місцем юридичної реєстрації організації.

Реєстрація відбувається за двома документами:

заявою;

переліком соціальних послуг, які надає організація.

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