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Головна Фінанси Індексація пенсій — про які зміни попередили українців

Індексація пенсій — про які зміни попередили українців

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 09:55
Індексацію пенсій в Україні змінять — в Мінсоці повідомили деталі
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні хочуть запровадити єдиний формат для індексації пенсійних виплат. Так, спеціальні пенсії більше не будуть прив'язані до зростання зарплат. 

Про це розповіла на YouTube-каналі "Що з економікою" міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

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За словами Оксани Жолнович, люди з пенсією за спеціальними законами, користуються додатковою пільгою — індексацією на рівень інфляції, яка є для всіх.

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"Я вважаю, що це зовсім беззмістовно. Коли людина, яка вже там 10-15 років пенсіонер, має право звернутися, щоби їй повністю перерахували пенсію та обрахували її від заробітку людини, яка сьогодні працює на подібній посаді", — сказала Жолнович.

Міністерка каже, що так не повинно бути.

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"Тому що все одно обсяг задач на кожній посаді змінюється. Ризики змінюються. Беремо ДСНС. Так, навіть ДСНС 20 років назад і тепер — це ж різні виклики. Беремо кадрових військових. 20 років назад — це максимум марширування по плацу. А сьогодні — це коли люди з окопів не вилізають. Тому неможливо претендувати на заробіток сьогоднішнього солдата, який є в окопі", — пояснила вона.

Тож Міністерство соціальної політики працює над єдиним форматом для індексації пенсій в Україні.

"Коли ми обраховану пенсію переводимо на рівень інфляції — оновлюємо, осучаснюємо — але за єдиними стандартами, єдиними правилами", — зауважила Оксана Жолнович. 

Нагадаємо, що пенсійна система в Україні працює за таким принципом, що прокурори, держслужбовці та силовики щомісяця отримують десятки, а подекуди й сотні тисяч гривень. Натомість виплати пересічних українців часто становлять від 5 до 6 тис. гривень. Дізнавайтесь також, хто з українців може щомісяця отримувати надбавку до пенсії

пенсії Мінсоцполітики гроші Оксана Жолнович індексація
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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