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Главная Финансы Уже с 1 августа — какой важный налог отменят для украинцев

Уже с 1 августа — какой важный налог отменят для украинцев

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 08:45
В Украине отменят НДС — кто не будет платить
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине части поставщиков социальных услуг позволят не платить налог на добавленную стоимость (НДС). Так, с 1 августа такое право получат те, кто есть в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Что изменится

В ведомстве объяснили, что благодаря изменениям:

  • станет больше возможностей для развития рынка и привлечения новых команд;
  • будет происходить стимулирование конкуренции по качеству услуг, а не по налоговым признакам;
  • уменьшится бюрократия и возрастет объем поддержки для людей;
  • национальное законодательство будет соответствовать европейским практикам, где подобные льготы для социальной сферы уже действуют.

"Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Кто такие поставщики соцуслуг в Украине

Ими могут быть как юридические лица, так и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые оказывают социальную помощь и поддержку гражданам в трудном положении или относятся к уязвимым группам населения. Например, поставщиками социальных услуг в Украине могут быть:

  • государственные и коммунальные учреждения;
  • частные и общественные благотворительные организации;
  • ФОПы.

Как попасть в Реестр поставщиков социальных услуг

Это можно сделать онлайн на социальном портале Минсоцполитики. Там будет доступен кабинет поставщика социальных услуг. Также это можно сделать письменно, обратившись к регистратору по месту юридической регистрации организации.

Регистрация происходит по двум документам:

  • заявлению;
  • перечнем социальных услуг, которые предоставляет организация.

Напомним, в Украине хотят изменить подход к предоставлению гражданам международной финпомощи. Детали сообщили в Минсоце. Узнавайте также, как изменится механизм индексации пенсий.

налоги деньги социалка социальная помощь НДС
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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