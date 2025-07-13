В Украине отменят НДС — кто не будет платить

Уже с 1 августа — какой важный налог отменят для украинцев
В Украине части поставщиков социальных услуг позволят не платить налог на добавленную стоимость (НДС). Так, с 1 августа такое право получат те, кто есть в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Что изменится
В ведомстве объяснили, что благодаря изменениям:
- станет больше возможностей для развития рынка и привлечения новых команд;
- будет происходить стимулирование конкуренции по качеству услуг, а не по налоговым признакам;
- уменьшится бюрократия и возрастет объем поддержки для людей;
- национальное законодательство будет соответствовать европейским практикам, где подобные льготы для социальной сферы уже действуют.
"Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Кто такие поставщики соцуслуг в Украине
Ими могут быть как юридические лица, так и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые оказывают социальную помощь и поддержку гражданам в трудном положении или относятся к уязвимым группам населения. Например, поставщиками социальных услуг в Украине могут быть:
- государственные и коммунальные учреждения;
- частные и общественные благотворительные организации;
- ФОПы.
Как попасть в Реестр поставщиков социальных услуг
Это можно сделать онлайн на социальном портале Минсоцполитики. Там будет доступен кабинет поставщика социальных услуг. Также это можно сделать письменно, обратившись к регистратору по месту юридической регистрации организации.
Регистрация происходит по двум документам:
- заявлению;
- перечнем социальных услуг, которые предоставляет организация.
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