Зарплата в судах — кто из работников будет получать больше в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине с 1 апреля 2025 года вырастут зарплаты у работников аппаратов местных и апелляционных судов. Повышение окладов произойдет на основании Закона Украины "О государственной службе" о введении единых подходов в оплату труда государственных служащих на основе классификации должностей, который Верховная Рада поддержала в 2022 году.

Между тем в Государственной судебной администрации объяснили, какими будут обновлены выплаты.

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Так, должностной оклад работника, возглавляющего бухгалтерию в апелляционном или местном специализированном суде станет больше на 72%. То есть, люди будут получать:

до 1 апреля 2025 года — 13 633 грн;

с 1 апреля — 23 464 грн.

Наибольший рост размера должностного оклада будет:

у начальников "отдела внутреннего аудита",

у специалистов с "информационной безопасности";

у представителей в "организационном обеспечении выполнения функций суда".

У этих категорий работников выплаты вырастут с 15 678 грн до 29 330 грн.

В то же время главные специалисты апелляционных и местных специализированных судов с 1 апреля будут получать более 23 тыс. грн, вместо 13 633 грн.

В местных общих судах должностные оклады тоже вырастут, однако выплаты будут все равно меньше, чем у коллег из апелляционного суда. Например:

размер должностного оклада секретаря судебного заседания увеличится почти на 3 тыс. грн — с 11 362 грн до 13 633 грн.

По словам исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации Украины Максима Пампуры, размер должностных окладов работников аппаратов местных общих судов вырастет на 20%. Зато в апелляционных судах и в местных специализированных судах размер выплат увеличится от 46% до 87%. Окончательная сумма зависит от должности.

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