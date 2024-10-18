У Мінекономіки розповіли, як підвищився ВВП за 2024 рік

Перша Віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

У вересні 2024 року економіка України зросла на 3,8% [±1%] у порівнянні з серпнем 2023 року. Загалом за дев’ять місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,5% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Такі дані оприлюднило Міністерство економіки України.

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Детальніше про зріст економіки

"Попри виклики війни, економіка України продовжує відновлюватися. У вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур. Зростання також спостерігалося у транспорті та будівництві. Другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці", — зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, економічне зростання на 4,5% протягом перших дев’яти місяців 2024 року узгоджується з нещодавно оновленими прогнозами уряду. На кінець року прогнозується, що реальний ВВП України зросте на 3,5%.

Відновлення внутрішнього попиту та стабільне функціонування Українського морського коридору сприяли позитивним зрушенням у промисловості. Зростає попит на продукцію машинобудування, зокрема оборонно-промислового комплексу, будівельні матеріали, а також товари для домогосподарств.

Активізація промислового сектору також позитивно вплинула на транспортну галузь — збільшилися обсяги залізничних перевезень і вантажопереробка у портах. У будівництві спостерігається ріст завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонтам доріг.

У сфері внутрішньої торгівлі зростання обсягів відбулося завдяки зростанню споживчого попиту та покращенню логістичних ланцюгів. Сільськогосподарський сектор показує позитивні результати через збір пізніх культур, а також завдяки стабільному попиту та державній підтримці у тваринництві.

Проте дефіцит кваліфікованих працівників чинить тиск на бізнес та стримує економічну активність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна за 2024 рік збільшила державні витрати. За підсумками трьох кварталів поточного року касові видатки загального фонду держбюджету досягли 2,3 трлн грн. Це на 225,8 млрд грн більше, що свідчить про зростання на 10,7% порівняно з тим самим періодом 2023 року.

Ми також писали, якщо Кабмін вирішить призупинити бронювання під час мобілізації, таке рішення призведе до бюджетної та економічної кризи. У результаті Україна зазнає серйозних втрат бюджетних коштів, ослаблення економіки, дестабілізації бізнесу та кризи на продовольчому ринку.