В Минэкономики рассказали, как повысился ВВП за 2024 год

Первая Вицепремьер-министр Украины — Министерство экономики Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В сентябре 2024 года экономика Украины выросла на 3,8% [±1%] по сравнению с августом 2023 года. За девять месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 4,5% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные обнародовало Министерство экономики Украины.

Читайте также:

Подробнее о росте экономики

"Несмотря на вызовы войны, экономика Украины продолжает восстанавливаться. В сентябре наибольший прирост показал сельское хозяйство благодаря раннему сбору поздних культур. Рост также наблюдался в транспорте и строительстве. Второй месяц подряд предприятия торговли, промышленности и строительства улучшают оценки своей деятельности на ближайшую перспективу и одной по ключевым причинам этого оптимизма есть нормализация ситуации в энергетике", — отметила Первая вице-премьер-министр, министерша экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, экономический рост на 4,5% в течение первых девяти месяцев 2024 согласуется с недавно обновленными прогнозами правительства. К концу года прогнозируется, что реальный ВВП Украины вырастет на 3,5%.

Восстановление внутреннего спроса и стабильное функционирование Украинского морского коридора привели к положительным сдвигам в промышленности. Растет спрос на продукцию машиностроения, в частности, оборонно-промышленного комплекса, строительные материалы, а также товары для домохозяйств.

Активизация промышленного сектора также оказала положительное влияние на транспортную отрасль — увеличились объемы железнодорожных перевозок и грузопереработка в портах. В строительстве наблюдается рост благодаря восстановлению критической инфраструктуры и ремонту дорог.

В сфере внутренней торговли рост объемов произошел за счет роста потребительского спроса и улучшения логистических цепей. Сельскохозяйственный сектор показывает положительные результаты из-за сбора поздних культур, а также благодаря стабильному спросу и государственной поддержке в животноводстве.

Однако дефицит квалифицированных работников оказывает давление на бизнес и сдерживает экономическую активность.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина за 2024 год увеличила государственные расходы. По итогам трех кварталов текущего года кассовые расходы общего фонда госбюджета достигли 2,3 трлн. Это на 225,8 млрд грн больше, что свидетельствует о росте на 10,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Мы также писали, что если Кабмин решит приостановить бронирование во время мобилизации, такое решение приведет к бюджетному и экономическому кризису. В результате Украина несет серьезные потери бюджетных средств, ослабление экономики, дестабилизацию бизнеса и кризис на продовольственном рынке.