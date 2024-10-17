Держбюджет України — як зросли видатки та на що пішли гроші в 2024 році

Українські гривні. Фото: УНІАН

Україна за 2024 рік збільшила державні витрати. За підсумками трьох кварталів поточного року, касові видатки загального фонду держбюджету досягли 2,3 трлн грн. Це на 225,8 млрд грн більше, що свідчить про зростання на 10,7% порівняно з тим самим періодом 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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У вересні 2024 року державні витрати України склали 249,4 млрд гривень. Найбільші суми у структурі видатків спрямовані на такі напрямки:

928,8 млрд грн виділено на оплату праці з нарахуваннями, що становить 39,6% загальних видатків за період січень-вересень 2024 року. З них у вересні було витрачено 111,2 млрд грн. Ці витрати зросли на 48,3 млрд грн (5,5%) порівняно з аналогічним періодом минулого року. На утримання військовослужбовців спрямовано 703,9 млрд грн (у вересні — 83,7 млрд грн).

363,9 млрд грн пішло на оплату товарів і послуг, що становить 15,5% від загальних витрат. У вересні на це витрачено 32,5 млрд грн.

411,8 млрд грн було виділено на соціальне забезпечення (пенсії, допомоги, стипендії), що становить 17,6% загальних видатків. У вересні на ці цілі витрачено 35,1 млрд грн, що на 25,4 млрд грн (6,6%) більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

224,6 млрд грн пішло на субсидії та трансферти підприємствам і організаціям, що складає 9,6% загальних видатків. Зокрема, 191,3 млрд грн спрямовано на закупівлю товарів для Збройних Сил України, а 17 млрд грн — на підтримку Фонду розвитку підприємництва. У вересні на це було витрачено 32,3 млрд грн.

217,5 млрд грн було витрачено на обслуговування державного боргу, що складає 9,3% загальних видатків. У вересні на ці потреби спрямовано 13,4 млрд грн. Порівняно з минулим роком витрати на обслуговування боргу зросли на 45,2 млрд грн (26,3%).

130,8 млрд грн пішло на трансферти місцевим бюджетам.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України ухвалила низку рішень щодо оборонного бюджету на 2025 рік. У середу, 2 жовтня, їх було затверджено.

Ми також писали, що голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа заявила, що прожитковий мінімум, який закладений у проєкті Держбюджету на 2025 рік, може бути переглянутий. Вона назвала, за якої умови це відбудеться.