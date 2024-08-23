Ощадбанк взимает арестованные суммы из социальных средств

Банковская карта. Фото: minfin

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на взыскание большей суммы по решению исполнительной службы, чем есть на счету. Теперь на карточке, куда поступают социальные выплаты, возник долг.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале Минфин.

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Проблемы с арестом средств в Ощадбанке

Как отметил один из клиентов, банк списал арестованные средства с "Карты для социальных выплат", выведя сумму в минус. Мужчина удивлен, как можно блокировать несуществующие суммы по исполнительному производству и загонять в искусственную задолженность.

"Это вообще нормально когда, во-первых, Ощадбанк выдает "Карту для социальных выплат" у которых из социальности одно название, поскольку она вообще никак не защищена. Затем второй вопрос — это нормально, когда Ощадбанк по запросу исполнительной службы уводит эту карту в минус, затем списывает ВСЮ (100%) соцвыплату, карточка все еще в минусе, а то, что они списали, не светится нигде от слова вовсе, по крайней мере, месяца 2 до сих пор в Дии не видно, что им поступили списанные средства и как можно блокировать несуществующие суммы по исполнительному и загонять в искусственный долг?", — говорится в жалобе.

Почему списываются "социальные средства"

На портале объяснили, почему с "социальных" средств списали арестованную сумму. Там отметили, что заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты — это так называемые средства целевого назначения, однако финучреждение может не иметь технической возможности открыть отдельный счет для зачисления исключительно таких средств.

В связи с этим открываемый счет, в том числе и для зачисления зарплаты, пенсии, стипендии или соцвыплат, обычно является обычным текущим счетом. То есть считается, что это счет физлица для собственных нужд, из-за чего на него могут поступать любые средства, а не только средства целевого назначения.

Это прописано в Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков — резидентов и нерезидентов от 12 ноября 2003 г. № 492.

"Если счет, на который осуществляется зачисление зарплаты, пенсии, стипендии или соцвыплат, являются текущими, то арест может быть наложен на все доступные средства в соответствии с регулятивной частью постановления об аресте средств должника. Именно потому, что нет технической возможности разделить целевые средства и" обычные", — отмечается в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, мы рассказывали о том, что клиент государственного Ощадбанка потерял 50 005 гривен из-за телефонных мошенников. Мужчина подал заявление в полицию, отмечая, что не виновен в исчезновении средств и требует от банка их возвращения.

Также мы писали, что клиентка Ощадбанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карты было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.