Ощадбанк взимает арестованные суммы из социальных средств

Ввели в минус — почему Ощадбанк может взимать арестованные суммы из социальных средств
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на взыскание большей суммы по решению исполнительной службы, чем есть на счету. Теперь на карточке, куда поступают социальные выплаты, возник долг.
Об этом говорится в одной из жалоб на портале Минфин.
Проблемы с арестом средств в Ощадбанке
Как отметил один из клиентов, банк списал арестованные средства с "Карты для социальных выплат", выведя сумму в минус. Мужчина удивлен, как можно блокировать несуществующие суммы по исполнительному производству и загонять в искусственную задолженность.
"Это вообще нормально когда, во-первых, Ощадбанк выдает "Карту для социальных выплат" у которых из социальности одно название, поскольку она вообще никак не защищена. Затем второй вопрос — это нормально, когда Ощадбанк по запросу исполнительной службы уводит эту карту в минус, затем списывает ВСЮ (100%) соцвыплату, карточка все еще в минусе, а то, что они списали, не светится нигде от слова вовсе, по крайней мере, месяца 2 до сих пор в Дии не видно, что им поступили списанные средства и как можно блокировать несуществующие суммы по исполнительному и загонять в искусственный долг?", — говорится в жалобе.
Почему списываются "социальные средства"
На портале объяснили, почему с "социальных" средств списали арестованную сумму. Там отметили, что заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты — это так называемые средства целевого назначения, однако финучреждение может не иметь технической возможности открыть отдельный счет для зачисления исключительно таких средств.
В связи с этим открываемый счет, в том числе и для зачисления зарплаты, пенсии, стипендии или соцвыплат, обычно является обычным текущим счетом. То есть считается, что это счет физлица для собственных нужд, из-за чего на него могут поступать любые средства, а не только средства целевого назначения.
Это прописано в Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков — резидентов и нерезидентов от 12 ноября 2003 г. № 492.
"Если счет, на который осуществляется зачисление зарплаты, пенсии, стипендии или соцвыплат, являются текущими, то арест может быть наложен на все доступные средства в соответствии с регулятивной частью постановления об аресте средств должника. Именно потому, что нет технической возможности разделить целевые средства и" обычные", — отмечается в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, мы рассказывали о том, что клиент государственного Ощадбанка потерял 50 005 гривен из-за телефонных мошенников. Мужчина подал заявление в полицию, отмечая, что не виновен в исчезновении средств и требует от банка их возвращения.
Также мы писали, что клиентка Ощадбанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карты было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.
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