Евро в Украине — в Нацбанке объяснили, какая валюта будет основной после вступления в ЕС

Евро в конверте. Фото: УНИАН

Когда Украина присоединится к Европейскому Союзу (ЕС), тогда основные показатели внешнего сектора будут рассчитываться в евро, а не в долларах. Однако о полноценном переходе на европейскую валюту речь пока не идет.

Об этом заявил в интервью изданию Forbes заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук.

Реклама

Читайте также:

Переход на евро — когда это произойдет

Сергей Николайчук подчеркнул, что сценарий, по которому Украина откажется от гривны в пользу евро существует. Впрочем, если переход и состоится, то не скоро: оценку готовности и необходимости для Украины перехода на евро будут осуществлять через 10-15 лет.

"Это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям перехода на евро. Это длительный путь", — пояснил заместитель главы НБУ.

Страны в самом Евросоюзе тоже не спешат отказываться от собственных валют даже при том, что при вступлении в блок соглашаются с условием перейти на евро. Однако, по словам Николайчука, вступление Украины в Евросоюз будет означать, что учет основных показателей внешнего сектора — в частности, резервов, платежного баланса и т.д. — будет происходить именно в евро.

К тому же связи между Украиной и странами ЕС будут усиливаться, поэтому рано или поздно наступит момент для замены курсообразующей валюты с доллара на евро.

"Мы изучаем этот вопрос. Но на сегодня вопрос рассмотрения в краткосрочной перспективе такого перехода не стоит", — отметил он.

Также Николайчук заверил: такой переход не скажется на жизни украинцев. Не почувствует проблем и бизнес.

Напомним, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказывала, что мешает регулятору уже сейчас отвязать курс гривны от доллара. Она озвучила конкретную причину.

Также доктор экономических наук Алексей Плотников подробно объяснил, чего ожидать от курса доллара и евро летом 2025 года. Эксперт, в частности, предупредил о внеэкономических факторах, которые могут повлиять на финансовый рынок.