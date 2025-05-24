Як купити долари в українських банках — що треба знати у 2025 році

Людина біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні однією із найпопулярніших фінпослуг навіть під час повномасштабної війни є купівля іноземної валюти. Долари чи євро продають як банки, так і обмінники.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як українцям купити іноземну валюту у трьох провідних держбанках країни.

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Sense Bank

Фінустанова дозволяє замовляти не більше 100 тис. гривень (в еквіваленті) іноземної валюти. Замовити готівку можна в онлайн-чаті Sense SuperApр або за телефоном контакт-центру: 0800 50 20 50.

Зняти потрібну суму в касі Sense Bank можливо не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.

ПриватБанк

Державний банк встановив низку вимог для громадян, які хочуть замовити готівку. Так, мінімальна сума замовлення іноземної валюти становить 300 доларів та 300 євро. Якщо говоримо про гривню, тоді сума має бути не менш ніж 20 тис. гривень.

Важливо, клієнт банку мав на своїй картці необхідна сума грошей, які він вирішив забрати у відділенні ПриватБанку. Якщо суми забракне — банк скасує замовлення.

Для того, щоб замовити валюту через мобільний додаток, потрібно виконати кілька простих кроків:

авторизуватися в додатку Приват24;

зайти у розділ Сервіси;

перейти в категорію Послуги;

натиснути "Готівка";

обрати необхідну валюту та вказати потрібну суму (але не меншу, ніж зазначає банк);

обрати дату отримання коштів;

обрати область/регіон та місто;

вказати відділення для отримання готівки;

підтвердити своє замовлення.

Коли банк погодить видачу готівки, клієнт отримає повідомлення у додатку Приват24.

Ощадбанк

Банк пропонує купити валюту в мобільному додатку. Для цього громадянам потрібно мати гривневу картку Ощадбанку та картку для іноземної валюти. Відкрити її можна дистанційно і безплатно. Надалі клієнти повинні:

відкрити мобільний додаток Ощад24;

у головному меню обрати пункт Платежі та натиснути на Обмін валют;

зазначити суму, яку потрібно купити в доларах, або, яку потрібно витратити в гривні.

Коли будуть здійснені усі вищеперераховані кроки, іноземна валюта з'явиться на рахунку клієнта. Однак, якщо українцям потрібна готівкова валюта, то її потрібно буде зняти з рахунку у відділенні банку.

Раніше ми розповідали, завдяки якій процедурі українці можуть обміняти сильно зношені долари та євро. Ця послуга для громадян є платною.

Також ми писали про полімерні гроші та про те, де їх можуть знати українці. До слова, у НБУ вже повідомили, чи запровадять в Україні полімерну готівку.