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Головна Фінанси Вперше за три роки — що сталося з індексом долара у світі

Вперше за три роки — що сталося з індексом долара у світі

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 17:47
Долар зміцнюється через нові тарифи Трампа — що відбувається на фінансовому ринку
Долари в конверті. Фото: УНІАН

Агресивна міжнародна політика президента США Дональда Трампа, який запровадив нові митні тарифи на імпорт товарів та продукції з інших держав, неочікувано позитивно вплинула на позиції долара у світі. Так, американська валюта минулого тижня стала найбільш успішною стосовно інших іноземних грошей. 

Про це йдеться у публікації агентства Reuters.

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Що відбувається з доларом 

Зазначається, що курс долара зростає, допоки інші валюти втрачають у ціні через нові тарифи на торгівлю з боку США. Так, очікується, що долар зміцниться на 2,5% проти євро, єни, франка та канадського долара. Це, як наголошують журналісти, найкращий показник для американської валюти з вересня 2022 року, коли приріст становив 3,1%.

Водночас у п'ятницю, 1 серпня, індекс долара зріс на 0,1%, до 100,14, що є найвищим рівнем з 29 травня цього року.

Зауважимо, 2 серпня стало відомо, що у Білому Домі видали указ про запровадження адвалорних ставок на імпорт для десятків країн. Як написав у своєму Telegram-каналі  голова комітету ВРУ з питань фінансів, голова податкової та митної політики Данило Гетманцев, найвищі тарифи встановили для:

  • Сирії — 41%;
  • Лаосу і М’янми — 40% (було 48% та 44% відповідно)
  • Швейцарії — 39% (була ставка 31%)
  • Іраку і Сербії — 35% (було 39% та 37% відповідно)
  • Алжиру, Боснії та Герцеговини, Лівії, ПАР  — 30%.

Натомість 25% мита діятимуть для Брунею, Індії, Казахстану, Молдови та Тунісу.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, долар наразі залишається основною валютою для курсової прив'язки гривні. Однак коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, керівництво держави може розглянути варіант, за яким гривня буде прив'язана до євро

Раніше ми розповідали, що у Європейському Союзі більше не випускатимуть купюри номіналом 500 євро. При цьому ці гроші все одно збережуть функцію платіжного засобу. Дізнавайтесь також, чи вплинуть мита Трампа на Україну. 

тарифи Дональд Трамп долар мито валюта
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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