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Главная Финансы Впервые за три года - что произошло с индексом доллара в мире

Впервые за три года - что произошло с индексом доллара в мире

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 17:47
Доллар укрепляется из-за новых тарифов Трампа - что происходит на финансовом рынке
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Агрессивная международная политика президента США Дональда Трампа, который ввел новые таможенные тарифы на импорт товаров и продукции из других государств, неожиданно положительно повлияла на позиции доллара в мире. Так, американская валюта на прошлой неделе стала наиболее успешной по отношению к другим иностранным деньгам.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters.

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Что происходит с долларом

Отмечается, что курс доллара растет, пока другие валюты теряют в цене из-за новых тарифов на торговлю со стороны США. Так ожидается, что доллар укрепится на 2,5% против евро, иены, франка и канадского доллара. Это, как отмечают журналисты, лучший показатель для американской валюты с сентября 2022 года, когда прирост составил 3,1%.

В то же время в пятницу, 1 августа, индекс доллара вырос на 0,1%, до 100,14, что является самым высоким уровнем с 29 мая этого года.

Заметим, 2 августа стало известно, что в Белом Доме издали указ о введении адвалорных ставок на импорт для десятков стран. Как написал в своем Telegram-канале председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, председатель налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, самые высокие тарифы установили для:

  • Сирии - 41%;
  • Лаоса и Мьянмы - 40% (было 48% и 44% соответственно)
  • Швейцарии - 39% (была ставка 31%)
  • Ирака и Сербии - 35% (было 39% и 37% соответственно)
  • Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии, ЮАР - 30%.

Зато 25% пошлины будут действовать для Брунея, Индии, Казахстана, Молдовы и Туниса.

О чем еще стоит знать

Напомним, доллар пока остается основной валютой для курсовой привязки гривны. Однако когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза, руководство государства может рассмотреть вариант, по которому гривна будет привязана к евро.

Ранее мы рассказывали, что в Европейском Союзе больше не будут выпускать купюры номиналом 500 евро. При этом эти деньги все равно сохранят функцию платежного средства. Узнавайте также, повлияют ли пошлины Трампа на Украину.

тарифы Дональд Трамп доллар пошлина валюта
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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