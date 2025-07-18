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Главная Финансы Впервые за 19 лет — какая культура сильно дешевеет в 2025 году

Впервые за 19 лет — какая культура сильно дешевеет в 2025 году

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Дата публикации 18 июля 2025 06:30
Цены на кукурузу снижаются — что происходит на глобальном рынке
Человек держит в руках початок кукурузы. Фото: УНИАН

Цены на кукурузу на глобальном рынке, в частности на чикагской бирже, на этой неделе снизились до минимальных показателей. Это произошло впервые за 19 лет из-за прогнозов об обильном урожае в Соединенных Штатах Америки (США).

Об этом сообщает издание Reuters.

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Как изменились цены на кукурузу

Как говорится в статье, декабрьские цены на кукурузу все еще превышают показатели 2024 года, но учитывая инфляцию — месячные цены на кукурузу по состоянию на сейчас находятся на самом низком уровне июля с 2006 года.

Отмечается, что с начала июля 2025 года на товарной бирже Чикаго средняя цена декабрьских фьючерсов на кукурузу составила 4,21 доллара за бушель. При этом по итогам июля в 2024 году цена была на уровне в 4,12 доллара.

Цены на кукурузу в США на этой неделе, то есть начиная с 14 июля несколько подросли, но:

  • показатели значительно отстают от годовых максимумов, которые фиксировались в начале года;
  • продажи декабрьской кукурузы сейчас дешевле на 10% от средней цены в феврале.

Что с ценами на кукурузу в Украине

На украинском рынке цены на кукурузу не подхватили тренд глобального рынка к снижению. Так, культура стабильно прибавляет в цене, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

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Цены на кукурузу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Начиная с четверга, 17 июля, тонна кукурузы подорожала на 139 гривен. По состоянию на пятницу, 18 июля, цена на кукурузу в Украине составляет 9,7 тыс. гривен за тонну.

Напомним, в Украине в 2025 году не будет дефицита зерна. Собранного урожая, как ожидается, хватит для того, чтобы удовлетворить не только внутренний спрос. Узнавайте также, почему жатва влияет на цены на пшеницу.

рынок цены продажа кукуруза агропромышленность
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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