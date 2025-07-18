Цены на кукурузу снижаются — что происходит на глобальном рынке

Человек держит в руках початок кукурузы. Фото: УНИАН

Цены на кукурузу на глобальном рынке, в частности на чикагской бирже, на этой неделе снизились до минимальных показателей. Это произошло впервые за 19 лет из-за прогнозов об обильном урожае в Соединенных Штатах Америки (США).

Об этом сообщает издание Reuters.

Реклама

Читайте также:

Как изменились цены на кукурузу

Как говорится в статье, декабрьские цены на кукурузу все еще превышают показатели 2024 года, но учитывая инфляцию — месячные цены на кукурузу по состоянию на сейчас находятся на самом низком уровне июля с 2006 года.

Отмечается, что с начала июля 2025 года на товарной бирже Чикаго средняя цена декабрьских фьючерсов на кукурузу составила 4,21 доллара за бушель. При этом по итогам июля в 2024 году цена была на уровне в 4,12 доллара.

Цены на кукурузу в США на этой неделе, то есть начиная с 14 июля несколько подросли, но:

показатели значительно отстают от годовых максимумов, которые фиксировались в начале года;

продажи декабрьской кукурузы сейчас дешевле на 10% от средней цены в феврале.

Что с ценами на кукурузу в Украине

На украинском рынке цены на кукурузу не подхватили тренд глобального рынка к снижению. Так, культура стабильно прибавляет в цене, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

Цены на кукурузу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Начиная с четверга, 17 июля, тонна кукурузы подорожала на 139 гривен. По состоянию на пятницу, 18 июля, цена на кукурузу в Украине составляет 9,7 тыс. гривен за тонну.

Напомним, в Украине в 2025 году не будет дефицита зерна. Собранного урожая, как ожидается, хватит для того, чтобы удовлетворить не только внутренний спрос. Узнавайте также, почему жатва влияет на цены на пшеницу.