Ціна за тонну кукурудзи в Україні — яка вартість зараз

Під час жнив ціни на деякі агрокультури, як правило, знижуються. Так, кукурудза на експорт в Україні у жовтні 2025 року подешевшала до 213 доларів.

Що відбувається з цінами на кукурудзу

Як зазначається у публікації інформагентства Platts, ціни на кукурудзу, яку у порти Чорного моря доставляли на умовах FOB (за вантаж на судні відповідає покупець, — ред), у цілому знизилися на 28 доларів. Для порівняння: у серпні цього року тонна товару оцінювалася у 241 долар — востаннє такий рівень фіксувався ще у грудні 2024 року.

Новий врожай, який зараз з'являється на агроринку, є дешевшим через очікування високого виробництва та збільшення пропозиції. Це контрастує з минулим сезоном, коли за новий врожай кукурудзи доводилося переплачувати через обмежені запаси.

При цьому українські трейдери розповіли журналістам, що головним фактором падіння FOB-цін стала слабка зовнішня закупівельна активність.

"Жнива просуваються повільно, але йдуть. Основна причина зниження — це сповільнення попиту", — сказав один із продавців.

Проблем із продукцією на ринку зараз не спостерігається, оскільки трейдери раніше закупили кілька партій української кукурудзи. Вони це зробили ще до появи нового врожаю.

Раніше ми розповідали про зміни у цінах на зернові. На ринку як зернових, так і олійних культур впродовж останнього тижня спостерігалися незначні коливання. Дізнавайтесь також, як змінилися ціни на сою.