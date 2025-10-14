Видео
Видео

Главная Финансы Впервые с 2024 года — что произошло с ценами на кукурузу

Впервые с 2024 года — что произошло с ценами на кукурузу

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 06:30
Цена за тонну кукурузы в Украине — какая стоимость сейчас
Сбор кукурузы. Фото: УНИАН

Во время жатвы цены на некоторые агрокультуры, как правило, снижаются. Так, кукуруза на экспорт в Украине в октябре 2025 года подешевела до 213 долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Что происходит с ценами на кукурузу

Как отмечается в публикации информагентства Platts, цены на кукурузу, которую в порты Черного моря доставляли на условиях FOB (за груз на судне отвечает покупатель, — ред), в целом снизились на 28 долларов. Для сравнения: в августе этого года тонна товара оценивалась в 241 доллар — последний раз такой уровень фиксировался еще в декабре 2024 года.

Новый урожай, который сейчас появляется на агрорынке, дешевле из-за ожидания высокого производства и увеличения предложения. Это контрастирует с прошлым сезоном, когда за новый урожай кукурузы приходилось переплачивать из-за ограниченных запасов.

При этом украинские трейдеры рассказали журналистам, что главным фактором падения FOB-цен стала слабая внешняя закупочная активность.

"Жатва продвигается медленно, но идет. Основная причина снижения — это замедление спроса", — сказал один из продавцов.

Проблем с продукцией на рынке сейчас не наблюдается, поскольку трейдеры ранее закупили несколько партий украинской кукурузы. Они это сделали еще до появления нового урожая.

Ранее мы рассказывали об изменениях в ценах на зерновые. На рынке как зерновых, так и масличных культур в течение последней недели наблюдались незначительные колебания. Узнавайте также, как изменились цены на сою.

