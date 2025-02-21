Угода про ресурси — Волтц переконаний, що Київ підпише документ

Майк Волтц. Фото: Reuters

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Володимир Зеленський підпише угоду з США щодо ресурсів. За його словами, це відбудеться найближчим часом.

Про це пише Sky News у п'ятницю, 21 лютого.

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Майк Волтц заявив, що Володимир Зеленський підпише угоду, яка надасть США частину українських мінеральних ресурсів. За його словами, Україна отримає від цього користь.

"Дивіться, ось суть — президент Зеленський збирається підписати цю угоду", — зазначив Волтц.

За його словами, це станеться в "дуже короткостроковій перспективі". Майк Волтц переконаний, що підписання угоди "це добре для України".

"Що краще для України, ніж бути в економічному партнерстві зі Сполученими Штатами?" — заявив Волтц.

Нагадаємо, за інформацією Axios, адміністрація Дональда Трампа передала Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини. Цей документ нібито має більше шансів на ухвалення.

Як повідомляло раніше The Telegraph, умови угоди, яку раніше пропонували США Україні, були аналогічними тим, які зазвичай ставлять країнам-агресорам. Вимоги "значно перевершили" ті, які накладали на Німеччину та Японію після завершення Другої світової війни.