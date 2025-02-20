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США передали Україні новий проєкт угоди про копалини — ЗМІ

20 лютого 2025 23:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
ЗМІ стверджують, що США передали Україні новий проєкт угоди про копалини
Президент Володимир Зеленський та міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа представила Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини. Повідомляється, що цей документ доопрацьовано і має більше шансів на ухвалення.

Про це повідомляє видання Axios у четвер, 20 лютого.

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Джерела у Вашингтоні та Києві стверджують, що документ після доопрацювання відповідає українському законодавству та має більше шансів на ухвалення.

За інформацією обізнаного співрозмовника, кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену угоду, щоб уникнути подальшого конфлікту з Трампом. Крім того, необхідно створити підґрунтя для продовження підтримки України з боку США.

Раніше ми писали, що речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Хьюз розкритикував Зеленського за те, що він не не підписав угоду про корисні копалини. Українського лідера назвали "недалекоглядним".

Нагадаємо, Трамп заявив про зацікавленість США у доступі до рідкісноземельних мінералів України. Він висловив прагнення контролювати ширший спектр корисних копалин.

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