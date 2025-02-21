Соглашение о ресурсах — Волтц убежден, что Киев подпишет документ

Майк Уолтц. Фото: Reuters

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Владимир Зеленский подпишет соглашение с США по ресурсам. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

Об этом пишет Sky News в пятницу, 21 февраля.

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Майк Уолтц заявил, что Владимир Зеленский подпишет соглашение, которое предоставит США часть украинских минеральных ресурсов. По его словам, Украина получит от этого пользу.

"Смотрите, вот суть — президент Зеленский собирается подписать это соглашение", — отметил Уолтц.

По его словам, это произойдет в "очень краткосрочной перспективе". Майк Уолтц убежден, что подписание соглашения "это хорошо для Украины".

"Что лучше для Украины, чем быть в экономическом партнерстве с Соединенными Штатами?" — заявил Уолтц.

Напомним, по информации Axios, администрация Дональда Трампа передала Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых. Этот документ якобы имеет больше шансов на принятие.

Как сообщало ранее The Telegraph, условия соглашения, которое ранее предлагали США Украине, были аналогичными тем, которые обычно ставят странам-агрессорам. Требования "значительно превзошли" те, которые накладывали на Германию и Японию после завершения Второй мировой войны.