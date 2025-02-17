Угода про рідкісноземельні метали — які умови були б ідеальними для України

Кар'єр в Україні. Фото: УНІАН

Угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами України наразі не підписана українським президентом Володимиром Зеленським. При цьому, якби скласти договір між країнами певним чином, то на цій угоді змогли б заробити й громадяни України.

Про це заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук та банкір Олександр Савченко.

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За його словами, згідно з Конституцією України все, що є в землі та навіть на землі належить всім українцям, а не лише власникам, які витратили гроші на купівлю ліцензії на видобуток.

"Настав вже час нам першим застосувати модель базового доходу, коли всі українці будуть отримувати зиск від продажу всього, що є під землею і над нею. Навіть від продажу біржових сільськогосподарських товарів", — сказав Савченко.

Банкір зазначив, що запропонована модель полягала б у тому, що усі охочі добувати рідкісноземельні метали, повинні купити у держави ліцензію.

"Американцям ми можемо безплатно віддати ці ліцензії, але якщо вони запропонують серйозні інвестиції. Нам не треба боятися цього, якщо все буде правильно оформлено", — розповів він.

Тоді б, наприклад, комерційна компанія, після продажу на біржі пшениці, 2% від ціни продажу перераховувала на рахунки усіх громадян. Така ж модель може діяти щодо продажу газу, рідкісноземельних матеріалів.

"Це концепція безумовного базового доходу, і нам треба до неї переходити", — підкреслив Олександр Савченко.

Угода про корисні копалини — деталі

На початку лютого глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США не відмовиться підтримувати Україну у війні проти РФ, якщо отримає доступ до видобутку корисних копалин. За словами президента США, угода передбачатиме, що Україна постачатиме свої рідкісноземельні метали в обмін на військову допомогу.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що влада підтримає спільну розробку корисних копалин з партнерами, які допомагають захищати територію країни.

Раніше ми розповідали, що Україна володіє 500 тис. тонн запасами літію — це третина від доведених у Європі. Також на українській території є великі запаси урану, графіта та титана.

Ще нагадаємо, що домовлятися про майбутню угоду щодо корисних копалин до України прибуде міністр фінансів США. Його візит очікується у лютому.