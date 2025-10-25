Зберігання та бронювання номерних знаків для авто — як змінилися ціни з жовтня

Автомобілі на трасі. Фото: Новини.LIVE

В Україні оновили правила платного зберігання та бронювання номерних знаків у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС). Нововведення з'явилося з 11 жовтня.

Відповідні зміни погодив Кабмін України у своїй постанові №1274 від 8 жовтня 2025 року №1274.

Тарифи на зберігання номерних знаків

Як пояснили на сайті Головного сервісного центру МВС, для водіїв з жовтня діятимуть чіткі терміни зберігання номерних знаків за фіксованою ціною (з урахуванням ПДВ). Наприклад:

10 днів зберігання коштуватиме 108 гривень:

один місяць — 324 гривні;

рік — 3 154 гривні.

"У разі, якщо автовласник сплатив кошти за зберігання на 10 днів чи місяць, але перереєстрував транспортний засіб раніше (наприклад, через 5 днів), сплачені кошти не повертаються", — йдеться у повідомленні.

Забронювати буквено-цифрові комбінації номерного знака можна на термін до 15 календарних днів (раніше було 10). Це коштуватиме 162 гривні (з ПДВ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським водіям, на автомобілях яких є номерні знаки старого зразка, треба замінити їх на нові. Йдеться про номери, які отримувалися до 2004 року — їх вже неможливо внести в Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

Старі номери не дозволяють:

перезакріпити їх за іншим автомобілем;

зберегти їх у сервісному центрі для подальшого використання; провести перереєстрацію транспортного засобу.

Нові номерні знаки мають кілька характерних ознак: є позначка UA, синьо-жовта смуга, дві літери, що позначають регіон, чотири цифри та серію.

Раніше ми розповідали про ціни на номерні знаки у 2025 році. Найдорожча комбінація коштує майже 100 тисяч гривень. Також ми писали, що для водіїв хочуть запровадити штрафні бали за деякі порушення на дорогах. Коли автовласники наберуть певну кількість балів, у них можуть відібрати посвідчення.