Головна Фінанси Штрафи за порушення ПДР — що може змінитися для водіїв

Штрафи за порушення ПДР — що може змінитися для водіїв

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 18:21
В Україні хочуть впровадити систему штрафних балів для водіїв — що про це відомо
Автомобілі.Фото: Новини.LIVE

В Україні хочуть перейняти європейський досвід щодо покарання для водіїв, які часто порушують правила дорожнього руху. Для них планують впровадити систему штрафних балів. 

Про це заявив в етері телемарафону заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Читайте також:

Як це працюватиме

Володимир Крейденко пояснив, що бали нараховуватимуть, наприклад, за порушення:

  • швидкісного режиму;
  • правил паркування:
  • за створення аварійних ситуацій на дорозі. 

"Залежно від того, скільки вони (водії, — ред.) накопичували бали, — це може впливати на те, що вони можуть втратити своє водійське посвідчення", — розповів він.

За словами Крейденка, в Україні є категорія водіїв, яка регулярно перевищує швидкісний режим і накопичує штрафи. Однак це не зупиняє таких автовласників: вони продовжують ризикувати не лише власним життям, а й загрожують іншим учасникам руху.

"У нас же, якщо ти можеш щодня  порушувати швидкісний режим — у нас є такі водії, яким кожного дня по 10 штрафів виписують — вони й далі швидко їздять на машині, створюють аварійні ситуації, наражають себе і людей на небезпеку", — зазначив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Він підкреслив, що наразі у законодавстві взагалі відсутня додаткова відповідальність для таких людей. 

Раніше ми розповідали, що українські водії з жовтня повинні вмикати ближнє світло фар, коли їхатимуть за межами населених пунктів. За невиконання цієї вимоги їм загрожує штраф. Дізнавайтесь також, на які суми в Європі штрафують водіїв за перевищення швидкості

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
