Хранение и бронирование номерных знаков для авто — как изменились цены с октября

Автомобили на трассе. Фото: Новини.LIVE

В Украине обновили правила платного хранения и бронирования номерных знаков в сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД). Нововведение появилось с 11 октября.

Соответствующие изменения согласовал Кабмин Украины в своем постановлении №1274 от 8 октября 2025 года №1274.

Тарифы на хранение номерных знаков

В объяснении на сайте Главного сервисного центра МВД сказано, что для водителей с октября будут действовать четкие сроки хранения номерных знаков по фиксированной цене (с учетом НДС). Например:

10 дней хранения будет стоить 108 гривен:

один месяц — 324 гривны;

год — 3 154 гривны.

"В случае, если автовладелец оплатил хранение на 10 дней или месяц, но перерегистрировал транспортное средство раньше (например, через 5 дней), уплаченные средства не возвращаются", — говорится в сообщении.

Забронировать буквенно-цифровые комбинации номерного знака можно на срок до 15 календарных дней (раньше было 10). Это будет стоить 162 гривны (с НДС).

Что еще стоит знать

Напомним, украинским водителям, на автомобилях которых есть номерные знаки старого образца, надо заменить их на новые. Речь идет о номерах, которые получались до 2004 года — их уже невозможно внести в Единый государственный реестр транспортных средств.

Старые номера не позволяют:

перезакрепить их за другим автомобилем;

сохранить их в сервисном центре для дальнейшего использования;

провести перерегистрацию транспортного средства.

Новые номерные знаки имеют несколько характерных признаков: есть отметка UA, сине-желтая полоса, две буквы, обозначающие регион, четыре цифры и серию.

Ранее мы рассказывали о ценах на номерные знаки в 2025 году. Самая дорогая комбинация стоит почти 100 тысяч гривен. Также мы писали, что для водителей хотят ввести штрафные баллы за некоторые нарушения на дорогах. Когда автовладельцы наберут определенное количество баллов, у них могут отобрать удостоверение.