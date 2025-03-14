Купівля номерних знаків — скільки коштує у 2025 році

Жінка тримає у руках номерні знаки. Фото: УНІАН

Номерні знаки зараз — це вже не просто цифри та літери, завдяки яким можна ідентифікувати автомобілі у потоці. У наш час держномер на автівці — це справжній спосіб самовираження для водіїв для того, щоби показати свій особливий статус серед інших.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки доведеться заплатити українським водіям за "особливі" номерні знаки для своєї автівки.

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Скільки коштують номерні знаки для авто

За інформацією Головного сервісного центру МВС, найбільшу ціну (96 тис. грн) водії платять, якщо купують держномери з трьома цифровими комбінаціями. Наприклад:

0001;

0009;

7777.

Ще низка номерів коштує 60 тис. грн. Це:

0002;

0003;

0004;

0005;

0008;

0009;

1111;

2222;

3333;

4444;

5555;

8888;

9999.

Державні номери, на яких три однакові цифри розміщені одна за одною – 1234, 0011, 0022 тощо – можна купити за 18 тис. грн. А знаки, що починаються з нулів, але з неоднаковими наступними цифрами – 0010, 0012 тощо – 12 тис. грн. За таку ж ціну водіям пропнують знаки з наступними цифрами:

0006;

6666.

Є у водіїв й можливість обрати дешеві номери, за які потрібно заплатити по 4,8 грн. У МВС пропонують одразу декілька категорій таких номерів, наприклад:

дві послідовні пари однакових цифр – 0066, 6622, тощо.

однакові перша і третя цифри, або друга і четверта, або перша і четверта, або перша і третя — 0101, 0550, 1001, 1441;

три однакові цифри, розміщені поспіль — 2666, 9666;

три однакові цифри, розміщені не поспіль — 0700, 1011.

Авто з долонями на номерах — чи можна замовити

Восени 2024 року українці помітили на дорогах автомобілі, на номерних знаках яких бул зображені долоні. Цей знак символізує захист дітей та протидію булінгу і замовити цей символ для своєї автівки можуть усі водії.

Так, у МВС зазначають, що отримати такий графічний елемент на індивідуальних номерних знаках можна у сервісних центрах відомства під час особистого звернення.

Раніше ми пояснювали, які літери заборонено наносити на номерні знаки в Україні. Примітно, що обмеження з′явилися зовсім нещодано — у 2023 році.

Також ми розповідали, за яке порушення водії платитимуть більше. Законопроєкт про посидення відповідальності для власників тз вже перебуває на розгляді у ВР.