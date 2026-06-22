Ціни на бензин і дизель в Україні: Льоушкін пояснив, коли АЗС оновлять вартість

АЗС, заправка авто. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Бензин і дизель в Україні можуть подешевшати вже найближчим часом. На окремих мережах очікується зниження ціни до 5-7 гривень за літр. Однак очікувати повернення цін до рівнів початку року не варто.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів паливний експерт Дмитро Льоушкін.

За його словами, на ринку пального вже спостерігається тенденція до здешевлення.

"Дизель та бензин у нас подешевшають, і десь ще від цього сьогоднішнього дня, якщо брати по ОККО та WOG, то десь на 7 гривень, якщо по Укрнафті — ще десь на 5 гривень. Тому зниження суттєве", — зазначив експерт.

Льоушкін пояснив, що ціни продовжують знижуватися, але цей процес відбувається значно повільніше, ніж коли пальне дорожчало.

Читайте також:

За його словами, однією з причин такого ефекту став попередній ажіотаж на ринку. Коли ціни росли, водії активніше купували пальне. Тепер ситуація змінилася.

"Ажіотаж сприяв тому, що люди купляли більше, зараз не квапляться, бо воно дешевше", — пояснив Льоушкін.

Водночас він закликав не розраховувати на повернення цін до рівня, який був на початку року.

"Ми не побачимо тих цін, які були у лютому 2026 року", — сказав експерт.

Причини — глобальні фактори, які впливають на нафтовий ринок, зокрема ситуація на Близькому Сході, використання світових нафтових резервів та стабільно високий попит.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли на АЗС зміняться ціни. Через залежність від імпорту та світові коливання цін на нафту вартість дизеля може суттєво зрости наприкінці літа. За прогнозом експерта, за несприятливого сценарію пальне може подорожчати до 90–95 грн за літр.

Ще Новини.LIVE писали, що в урядовій Бюджетній декларації на 2027–2029 роки передбачено поступове зростання курсу долара та перегляд соціальних стандартів. Так, американська валюта може подорожчати до 51,5 грн до 2029 року, а мінімальна заробітна плата поступово перевищить 11 тисяч гривень.