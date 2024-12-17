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Vodafone вирішив оновити ціни, але пізніше — деталі

17 грудня 2024 14:39
Ксенія Симонова - Редактор
Vodafone підвищить тарифи — як саме і коли
Центр обслуговування компанії "Водафон". Фото: suspilne.media
Ксенія Симонова - Редактор

Мобільний оператор Vodafone вирішив відтермінувати впровадження змін у тарифах. Проте компанія не відмовились від планів підвищити вартість послуг.

Про це пише видання "Економічна правда",  посилаючись на  пресслужбу компанії.

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Як зазначили у Vodafone, раніше були оголошені наміри підвищити вартість тарифів нової лінійки Joice та Turbo з 24 грудня поточного року. Ціни мають зрости від 70 до 120 гривень, залежно від того чи іншого тарифу.

Однак, для "старих" абонентів Vodafone перенесе зміни, впровадивши спеціальні умови користування. Вони отримають три пакети послуг за попередньою вартістю.

Щодо нових клієнтів, які оберуть Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20 січня 2025 року, то також очікуються поступки. Компанія гарантуватиме три пакети послуг поспіль за попередніми розцінками.

"Після цього діятимуть нові ціни", — повідомили у компанії стільникового зв'язку.

Чому зростуть ціни на мобільні послуги в Україні

У компанії пояснили, що змушені змінити вартість та наповнення тарифів цього року через низку чинників. А саме:

  • через значне подорожчання електроенергії;
  • витрати на резервне живлення через відключення світла;
  • витрати на відновлення обладнання, пошкоджене через війну;
  • через зростання податкового навантаження на компанію Vodafone.

"Зміни стосуються актуальних тарифів, доступних для підключення новим клієнтам компанії. Решта тарифів наразі залишається без змін", — додали у компанії.

Інформацію про можливе підвищення цін прокоментував нардеп, заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк в ефірі Ранок.LIVE.

Він пояснив, що нові цінові реалії виникли у зв'язку з вимкненнями світла в країні: оператори були змушені забезпечити безперебійну роботу веж та придбати дороговартісні генератори. Також на таку цінову динаміку вплинула загальна інфляція, знецінення гривні та підвищення податків.

"Я розумію, що коли ми піднімаємо податки на бізнес, коли ми просимо операторів забезпечити безперебійну роботу вишок під час відключення світла (так чи інакше — почали це робити)... Напевно, це впливає на тарифутворення", — повідомив Железняк.

Також ми писали, що компанія Київстар переглянула умови низки тарифів для абонентів контракту. А до кінця року планує переглянути ще частину з них. 

Ще повідомлялося, які мобільні оператори пропонують своїм клієнтам послуги за доступною вартістю. Зокрема, у Київстару, Vodafone та lifecell є різнопланові тарифи. 

тарифи Vodafone мобільний інтернет послуги мобільні оператори

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