Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Vodafone решил обновить цены, но позже — детали arrow

Vodafone решил обновить цены, но позже — детали

17 декабря 2024 14:39
Ксения Симонова - Редактор
Vodafone повысит тарифы — как именно и когда
Центр обслуживания компании "Водафон". Фото: suspilne.media
Ксения Симонова - Редактор

Мобильный оператор Vodafone решил отсрочить введение изменений в тарифах. Однако компания не отказалась от планов повысить стоимость услуг.

Об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на пресс-службу компании.

Читайте также:

Подорожание мобильной связи Vodafone

Как отметили в Vodafone, ранее были объявлены намерения повысить стоимость тарифов новой линейки Joice и Turbo с 24 декабря текущего года. Цены должны были вырасти от 70 до 120 гривен в зависимости от того или иного тарифа.

Однако для "старых" абонентов Vodafone перенесет изменения, введя специальные условия пользования. Они получат три пакета услуг по предыдущей цене.

Что касается новых клиентов, которые выберут Vodafone и совершат первый звонок до 20 января 2025 года, то также ожидаются уступки. Компания будет гарантировать три пакета услуг подряд по предыдущим расценкам.

"После этого будут действовать новые цены", — сообщили в компании сотовой связи.

Почему вырастут цены на мобильные услуги в Украине

В компании объяснили, что вынуждены изменить стоимость и наполнение тарифов в этом году из-за ряда факторов. А именно:

  • из-за значительного подорожания электроэнергии;
  • затрат на резервное питание из-за отключения света;
  • затрат на восстановление оборудования, поврежденного из-за войны;
  • из-за роста налоговой нагрузки на компанию Vodafone.

"Изменения касаются актуальных тарифов, доступных для подключения новым клиентам компании. Остальные тарифы остаются без изменений", — добавили в компании.

Информацию о возможном повышении цен прокомментировал заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк в эфире Ранок.LIVE.

Он пояснил, что новые ценовые реалии возникли из-за отключений света в стране: операторы были вынуждены обеспечить бесперебойную работу вышек и приобрести дорогостоящие генераторы. Также на такую ​​ценовую динамику повлияла всеобщая инфляция, обесценивание гривны и повышение налогов.

"Я понимаю, что когда мы поднимаем налоги на бизнес, когда мы просим операторов обеспечить бесперебойную работу вышек при отключении света (так или иначе — начали это делать)... Наверняка это влияет на тарифообразование", — сообщил Железняк.

Также мы писали, что компания "Киевстар" пересмотрела условия ряда тарифов для абонентов контракта. А до конца года планирует пересмотреть еще часть из них.

Еще сообщалось, какие мобильные операторы предлагают своим клиентам услуги по доступной стоимости. В частности, у Киевстара, Vodafone и lifecell есть разноплановые тарифы.

тарифы Vodafone мобильный интернет услуги мобильные операторы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться с ВСУ

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

15:21 Третий за три дня — в Черном море тонет российский танкер

15:19 Стимулы Китая — европейская роскошь возвращает позиции на рынке

15:11 Умер бывший глава Хмельницкой ОГА

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

15:04 Зеленский озвучил результаты социальных программ поддержки

15:02 Таможенные ограничения в Германии — что нельзя ввозить в страну

14:55 ИИ показал, как выглядели бы Шевченко, Франко и Украинка сегодня

14:53 Ушел из жизни знаменитый одесский судья — что о нем известно

14:39 Vodafone решил обновить цены, но позже — детали

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться с ВСУ

15:21 Третий за три дня — в Черном море тонет российский танкер

15:19 Стимулы Китая — европейская роскошь возвращает позиции на рынке

15:11 Умер бывший глава Хмельницкой ОГА

15:04 Зеленский озвучил результаты социальных программ поддержки

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

15:02 Таможенные ограничения в Германии — что нельзя ввозить в страну

14:55 ИИ показал, как выглядели бы Шевченко, Франко и Украинка сегодня

14:53 Ушел из жизни знаменитый одесский судья — что о нем известно

14:39 Vodafone решил обновить цены, но позже — детали

14:36 Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам