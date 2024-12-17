Vodafone повысит тарифы — как именно и когда

Центр обслуживания компании "Водафон". Фото: suspilne.media

Мобильный оператор Vodafone решил отсрочить введение изменений в тарифах. Однако компания не отказалась от планов повысить стоимость услуг.

Об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на пресс-службу компании.

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Как отметили в Vodafone, ранее были объявлены намерения повысить стоимость тарифов новой линейки Joice и Turbo с 24 декабря текущего года. Цены должны были вырасти от 70 до 120 гривен в зависимости от того или иного тарифа.

Однако для "старых" абонентов Vodafone перенесет изменения, введя специальные условия пользования. Они получат три пакета услуг по предыдущей цене.

Что касается новых клиентов, которые выберут Vodafone и совершат первый звонок до 20 января 2025 года, то также ожидаются уступки. Компания будет гарантировать три пакета услуг подряд по предыдущим расценкам.

"После этого будут действовать новые цены", — сообщили в компании сотовой связи.

Почему вырастут цены на мобильные услуги в Украине

В компании объяснили, что вынуждены изменить стоимость и наполнение тарифов в этом году из-за ряда факторов. А именно:

из-за значительного подорожания электроэнергии;

затрат на резервное питание из-за отключения света;

затрат на восстановление оборудования, поврежденного из-за войны;

из-за роста налоговой нагрузки на компанию Vodafone.

"Изменения касаются актуальных тарифов, доступных для подключения новым клиентам компании. Остальные тарифы остаются без изменений", — добавили в компании.

Информацию о возможном повышении цен прокомментировал заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк в эфире Ранок.LIVE.

Он пояснил, что новые ценовые реалии возникли из-за отключений света в стране: операторы были вынуждены обеспечить бесперебойную работу вышек и приобрести дорогостоящие генераторы. Также на такую ​​ценовую динамику повлияла всеобщая инфляция, обесценивание гривны и повышение налогов.

"Я понимаю, что когда мы поднимаем налоги на бизнес, когда мы просим операторов обеспечить бесперебойную работу вышек при отключении света (так или иначе — начали это делать)... Наверняка это влияет на тарифообразование", — сообщил Железняк.

Также мы писали, что компания "Киевстар" пересмотрела условия ряда тарифов для абонентов контракта. А до конца года планирует пересмотреть еще часть из них.

Еще сообщалось, какие мобильные операторы предлагают своим клиентам услуги по доступной стоимости. В частности, у Киевстара, Vodafone и lifecell есть разноплановые тарифы.