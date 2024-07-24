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Vodafone підвищує тарифи — коли та на скільки

24 липня 2024 17:28
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Тарифи Vodafone зростуть — на скільки піднімуть ціни та коли
Чоловік з телефоном. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Мобільний оператор Vodafone готує підвищення тарифів в Україні, яке набуде чинності з 1 серпня. Це вплине не тільки на вартість, але й на структуру деяких тарифних планів.

Про це йдеться на офіційному порталі оператора.

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Тариф Vodafone Red Start зросте на 15 грн, і з 1 серпня його вартість складе 190 грн/місяць замість 175 грн. 

Тариф Vodafone Red Pro подорожчає на 30 грн, з 230 грн/місяць до 260 грн.

"Водночас ми збільшуємо обсяг інтернету: з 30 до 40 ГБ; хвилин на інші мережі України: з 250 до 350 хвилин", — розповіли в Vodafone.

Вартість тарифу Vodafone Red Max збільшиться на 30 грн — до 330 грн/місяць. При цьому збільшується:

  • обсяг Інтернету з 50 до 60 ГБ;
  • хвилин на інші мережі України — з 400 до 500 хв.

Вартість тарифу Vodafone Red Unlim Plus зросте на 50 грн і становитиме 400 грн/місяць. Крім того, обсяг хвилин для дзвінків на інші мережі в Україні збільшиться з 500 до 600 хвилин. 

Тариф Vodafone Red Unlim Max також подорожчає на 50 грн, підвищившись з 450 грн до 500 грн/місяць. 

"Збільшуємо обсяг хвилин в інші мережі України: з 700 до 800 хвилин", — розповіли у Vodafone.

Окрім того, з 1 серпня зміниться вартість дзвінків на інші мережі України у всіх зазначених тарифах, а також у Vodafone ULTRA, при передчасному використанні місячного пакету послуг. Тариф за хвилину дзвінка становитиме 1,5 грн. У деяких тарифах також буде змінено вартість інтернету при передчасному використанні місячного пакету.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні абоненти провідних операторів скаржаться на погіршення якості зв’язку та Інтернету під час відключень електроенергії. Скарги користувачі залишають на офіційних сторінках "Київстару", Vodafone та lifecell. 

Ми також писали, що оператори ЄС і України домовилися продовжити спільну заяву на ще один рік. Завдяки цьому українці, що мешкають у країнах Євросоюзу, зможуть і надалі користуватися роумінгом без додаткової оплати.

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