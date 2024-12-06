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Київстар знову перегляне тарифи — чого чекати абонентам

6 грудня 2024 16:03
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Київстар підвищує тарифи — коли зміняться ціни
Смартфон в руках. Фото: ВЛАСНО.info
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці, які є клієнтами мобільного оператора Київстар, незабаром почнуть платити більше за користування послугами компанії. Очікується, що до кінця року тарифи зростуть у середньому на 25%.

Про це виданню Інтерфакс-Україна повідомили у пресслужбі Київстару у відповідь на інформаційний запит. 

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Що зміниться для абонентів

"Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати", — розповіли там.

Зазначається, що рішення про перегляд тарифів назрівала давно, оскільки частина цін тривалий час залишалася без змін, тоді як споживання послуг зростало. Наприклад, деякі тарифні плани не переглядалися більше року, а низка інших не змінювалася від початку повномасштабної війни.

При цьому для абонентів перегляд тарифів відбуватиметься поступово: індексація передбачається частинами та для різних груп абонентів. Наразі вже оновилися такі тарифні плани:

  • "LOVE UA Світло Контракт 2023";
  • "ВАШ Регіон";
  • "ВАШ ОПТИМУМ"; 
  • Smart Max; 
  • "ВАШ Преміум" та "ВАШ Преміум+". 

Водночас мобільний оператор, переглянувши тарифи, обіцяє надати своїм абонентам більше переваг та послуг. Так, українці отримають: 

  • додаткові хвилини, щоби дзвонити на номери інших операторів;
  • додаткові гігабайти мобільного інтернету; 
  • додаткові безлімітні сервіси.

Що ще варто знати 

Влітку компанія SpaceX, якою володіє мільярдер Ілон Маск, оголосила, що планує встановити на свої супутники Starlink технологію, яка виконуватиме функції своєрідної вежі мобільного зв’язку, але у космосі. Модем працюватиме з традиційними мобільними телефонами 4G-LTE, тож мільйони користувачів по всьому світу зможуть користуватися інтернетом від Starlink. 

Нагадаємо, абоненти Київстар тепер можуть купувати номери з новим кодом 077. Раніше ж для українців були доступні коди 067, 068, 096, 097 та 098.

Також сайт Новини LIVE розповідав, чи є пропонують мобільні оператори своїм клієнтам в Україні послуги за доступними цінами. Виявляється, Київстару, Vodafone та lifecell існують різнопланові тарифи, підключення яких не є дорогим. 

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