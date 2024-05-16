Депозиты в 2024 году — популярные банки и валюта среди украинцев

Вклады в 2024 году — какие банки и валюту выбирают украинцы
В украинских банках население хранит 1,85 трлн гривен средств по состоянию на апрель 2024 года. При этом популярность гривневых депозитов растет.
Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).
Популярные банки среди украинцев в 2024 году
По данным Нацбанка, в Украине сейчас функционирует 63 банка. Больше всего денег граждане держат в двух государственных финучреждениях: ПриватБанке и Ощадбанке.
Далее следуют: частный Универсал Банк, финучреждение иностранной банковской группы Райффайзен Банк, частный ПУМБ, бывший Альфа-Банк (ныне Сэнс Банк), перешедший в собственность государства.
- ПриватБанк — 388,8 млрд гривен;
- Ощадбанк — 187,2 млрд гривен;
- Универсал Банк — 67,4 млрд гривен;
- Райффайзен Банк — 61,1 млрд гривен;
- ПУМБ — 48,6 млрд гривен;
- Сенс Банк — 46,4 млрд гривен.
Какую валюту выбирают украинцы для депозитов
В апреле объем средств, размещенных физлицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, повысился на 1,6%, до 1 096,73 млрд гривен, а с начала года — на 1,7%, с 1 078,34 млрд гривен.
При этом в апреле повысились гривневые вклады населения в банках на 2%, до 723,16 млрд гривен, объем валютных депозитов — на 0,9%, до 373,57 млрд гривен.
Объемы депозитов юрлиц (гривневые и валютные) в прошлом месяце выросли на 2%, до 1 339,35 млрд гривен.
По информации НБУ, в среднем процентные ставки по новым депозитам в гривне в апреле составили 11,2%, что превышает ожидаемую инфляцию в 8,2%.
Что еще стоит знать
Напомним, в апреле 2024 года украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.
Ранее НБУ обнародовал данные о чистой прибыли, которую получили банки с начала 2024 года. Им удалось нарастить прибыль на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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