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Вклады в 2024 году — какие банки и валюту выбирают украинцы

16 мая 2024 12:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Депозиты в 2024 году — популярные банки и валюта среди украинцев
Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В украинских банках население хранит 1,85 трлн гривен средств по состоянию на апрель 2024 года. При этом популярность гривневых депозитов растет.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

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Популярные банки среди украинцев в 2024 году

По данным Нацбанка, в Украине сейчас функционирует 63 банка. Больше всего денег граждане держат в двух государственных финучреждениях: ПриватБанке и Ощадбанке.

Далее следуют: частный Универсал Банк, финучреждение иностранной банковской группы Райффайзен Банк, частный ПУМБ, бывший Альфа-Банк (ныне Сэнс Банк), перешедший в собственность государства.

  • ПриватБанк — 388,8 млрд гривен;
  • Ощадбанк — 187,2 млрд гривен;
  • Универсал Банк — 67,4 млрд гривен;
  • Райффайзен Банк — 61,1 млрд гривен;
  • ПУМБ — 48,6 млрд гривен;
  • Сенс Банк — 46,4 млрд гривен.

Какую валюту выбирают украинцы для депозитов

В апреле объем средств, размещенных физлицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, повысился на 1,6%, до 1 096,73 млрд гривен, а с начала года — на 1,7%, с 1 078,34 млрд гривен.

При этом в апреле повысились гривневые вклады населения в банках на 2%, до 723,16 млрд гривен, объем валютных депозитов — на 0,9%, до 373,57 млрд гривен.

Объемы депозитов юрлиц (гривневые и валютные) в прошлом месяце выросли на 2%, до 1 339,35 млрд гривен.

По информации НБУ, в среднем процентные ставки по новым депозитам в гривне в апреле составили 11,2%, что превышает ожидаемую инфляцию в 8,2%.

 

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Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле 2024 года украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.

Ранее НБУ обнародовал данные о чистой прибыли, которую получили банки с начала 2024 года. Им удалось нарастить прибыль на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

НБУ
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