Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Під час виїзду з України громадяни можуть перевозити готівкову валюту та банківські метали без письмового декларування, якщо їхня загальна сума не перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Для більших сум необхідно заповнити митну декларацію та підтвердити походження коштів. При цьому для резидентів передбачені додаткові вимоги до документів.

Про це повідомила Державна митна служба, передають Новини.LIVE.

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Скільки готівки можна вивезти без митної декларації

Українці можуть перевозити через митний кордон готівкову валюту та банківські метали без письмового декларування, якщо їхня загальна сума або вартість не перевищує еквівалент 10 000 євро.

Якщо валютні цінності дорівнюють або перевищують цей поріг, необхідно подати письмову митну декларацію.

Також декларувати потрібно платіжні документи та цінні папери, виражені у гривні, іноземній валюті або банківських металах, якщо їхня загальна фактурна вартість перевищує еквівалент 10 000 євро.

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Які документи потрібні для вивезення великої суми

Для митного оформлення валютних цінностей громадянин або його уповноважений представник повинен подати заповнену декларацію, документ, що посвідчує особу, та підтвердження країни постійного проживання.

Декларацію можна роздрукувати самостійно на аркуші формату А4 або зробити її копію. Документ має відповідати формі, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року №203.

Для фізичних осіб — резидентів, які вивозять або пересилають за кордон валютні цінності на суму понад 10 000 євро, передбачені додаткові вимоги.

До декларації необхідно додати документи, які підтверджують:

Зняття готівки з власного банківського рахунку. Документи мають підтверджувати походження коштів у частині, що перевищує еквівалент 10 000 євро.

Обмін валюти. Якщо гроші обмінювали, потрібно надати квитанцію про валютно-обмінну операцію на суму понад установлений поріг.

Купівлю банківських металів. Потрібні документи, які підтверджують придбання металів у банку або Національному банку України, у частині понад еквівалент 10 000 євро.

Важливо, що документи про походження коштів подають не на всю суму валютних цінностей, а лише на ту частину, яка перевищує встановлений ліміт.

Документи про зняття готівки з власного банківського рахунку резидента для вивезення за кордон дійсні протягом 90 календарних днів із дати зняття коштів.

Як визначають еквівалент 10 000 євро

Якщо людина перевозить готівку в іншій валюті або банківські метали, їхню суму чи вартість перераховують у євро.

Для цього використовують офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України, або крос-курс на основі офіційних курсів гривні до відповідних валют і банківських металів.

Розрахунок здійснюють за курсом, який діє на день перетину митного кордону України.

Тому еквівалент валютних цінностей може відрізнятися залежно від дати виїзду.

Чи можуть діти вивозити готівку за кордон

Неповнолітні також можуть перевозити через митний кордон валютні цінності в межах, передбачених законодавством.

Якщо дитині не виповнилося 16 років, письмову митну декларацію від її імені заповнює законний представник.

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