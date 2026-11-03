Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

При выезде из Украины граждане могут перевозить наличную валюту и драгоценные металлы без письменного декларирования, если их общая сумма не превышает 10 000 евро в эквиваленте. Для более крупных сумм необходимо заполнить таможенную декларацию и подтвердить происхождение средств. При этом для резидентов предусмотрены дополнительные требования к документам.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передают Новини.LIVE.

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Сколько наличных можно вывезти без таможенной декларации

Украинцы могут перевозить через таможенную границу наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования, если их общая сумма или стоимость не превышает эквивалент 10 000 евро.

Если валютные ценности равны или превышают этот порог, необходимо подать письменную таможенную декларацию.

Также необходимо декларировать платежные документы и ценные бумаги, выраженные в гривне, иностранной валюте или банковских металлах, если их общая фактурная стоимость превышает эквивалент 10 000 евро.

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Для таможенного оформления валютных ценностей гражданин или его уполномоченный представитель должен подать заполненную декларацию, документ, удостоверяющий личность, и подтверждение страны постоянного проживания.

Декларацию можно распечатать самостоятельно на листе формата А4 или сделать её копию. Документ должен соответствовать форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 года № 203.

Для физических лиц — резидентов, которые вывозят или пересылают за границу валютные ценности на сумму свыше 10 000 евро, предусмотрены дополнительные требования.

К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие:

Снятие наличных со собственного банковского счета. Документы должны подтверждать происхождение средств в части, превышающей эквивалент 10 000 евро.

Обмен валюты. Если деньги обменивались, необходимо предоставить квитанцию о валютно-обменной операции на сумму, превышающую установленный порог.

Покупку драгоценных металлов. Требуются документы, подтверждающие приобретение металлов в банке или Национальном банке Украины, в части, превышающей эквивалент 10 000 евро.

Важно, что документы о происхождении средств подаются не на всю сумму валютных ценностей, а только на ту часть, которая превышает установленный лимит.

Документы о снятии наличных со собственного банковского счета резидента для вывоза за границу действительны в течение 90 календарных дней с даты снятия средств.

Как определяется эквивалент 10 000 евро

Если человек перевозит наличные в другой валюте или банковские металлы, их сумма или стоимость пересчитываются в евро.

Для этого используется официальный курс гривны к евро, установленный Национальным банком Украины, или кросс-курс на основе официальных курсов гривны к соответствующим валютам и банковским металлам.

Расчет производится по курсу, действующему на день пересечения таможенной границы Украины.

Поэтому эквивалент валютных ценностей может отличаться в зависимости от даты выезда.

Могут ли дети вывозить наличные за границу

Несовершеннолетние также могут перевозить через таможенную границу валютные ценности в пределах, предусмотренных законодательством.

Если ребенку не исполнилось 16 лет, письменную таможенную декларацию от его имени заполняет законный представитель.

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