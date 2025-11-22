Українці, які виїхали з Німеччини, можуть отримати великі штрафи — кого стосується

Люди на вулицях Мюнхена. Фото: Unsplash

Багато українців через війну знайшли тимчасовий прихисток у Німеччині, однак частина вже повертається додому або вирушає до інших країн. І саме після переїзду дехто отримує несподіваний "сюрприз" — лист із суду про великі заборгованості, що виникли після виїзду. У більшості випадків проблема починається з простого, але обов’язкового кроку, про який багато хто не знає або забуває.

Про те, кому загрожує серйозний штраф та як цьому запобігти при виїзді з Німеччини, розповів адвокат Юрій Демченко.

Чому може виникнути штраф

Українці, які виїздять з Німеччини, як правило, повідомляють про своє рішення міграційну службу та Jobcenter (центр зайнятості), який виплачував їх весь час перебування в країні грошову допомогу. Проте цього кроку недостатньо.

Перед виїздом кожен українець має обов'язково здійснити Kündigung — офіційне розірвання усіх договорів, які можуть стосуватися оренди житла, мобільного зв'язку, інтернету, послуг ЖКП, оренди майна тощо. Цей список може бути досить великим, залежно від того, які угоди ви укладали за час перебування.

Проте найголовніший у цьому випадку — це договір обов'язкового медичного страхування, який укладається з Krankenkasse. Багато хто забуває його розірвати, наголошує адвокат, а потім отримує претензії на 10-15 тис. євро і більше.

Чому важливо закривати Krankenkasse

Юрист пояснив, що за українців, які отримують допомогу в Німеччині, зазвичай медичну страховку сплачує Jobcenter. При цьому центр зайнятості не ставить до відома "лікарняну касу" про виїзд того чи іншого клієнта.

Більшість Krankenkasse не розривають договори з клієнтами автоматично, а продовжують нараховувати заборгованість за внесками.

"І це нормальна практика, адже "лікарняні каси" не знають про ваш від'їзд", — наголошує Юрій Демченко.

Сума нарахувань може складати від 250 євро на місяць і вище. І таких випадків дуже багато. За словами юриста, українці виїздять з Німеччини, не розриваючи договори з компаніями, а потім через деякий час отримують рахунки на 10-15 тисяч євро і більше.

Що робити в такому випадку

Єдина можливість запобігти подібній ситуації, як пояснив адвокат — обов'язково розривати договір з Krankenkasse. Тому що, хоча і є "лікарняні каси", які автоматично припиняють дію угоди, якщо Jobcenter припиняє за вас платити, є й такі, що цього не роблять, а продовжують нараховувати борг. Ця заборгованість може бути передана до українського суду та стягнена в примусовому порядку. Тож, навіть виїхавши з Німеччини, доведеться сплачувати чималу суму за власну недбалість.

