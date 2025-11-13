Відео
Виплати у Німеччині можуть переглянути — чи торкнеться українців

Дата публікації: 13 листопада 2025 15:18
Оновлено: 17:03
В Німеччині зміниться політика щодо українських біженців — коли це станеться
Жінка тримає дитину на руках. Фото: Unsplash

У Німеччині працюють над змінами у системі фінансової підтримки для українців, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року. Вони вважатимуться прохачами притулку. 

Про це йдеться у публікації BILD.

Реформа підтримки біженців

У матеріалі зазначається, що члени партій ХДС/ХСС і СДПН домовилися про реформу, за якою усім українцям, які прибули в країну після 1 квітня 2025 року, надаватимуть статус прохачів притулку. Це означає, що вони отримуватимуть меншу фінансову допомогу: новоприбулим громадянам підтримку надаватимуть за стандартами для прохачів притулку — близько 441 євро на місяць, включно зі 196 євро на особисті витрати та 245 євро на харчування та одяг.

Скільки зараз платять українцям у Німеччині 

Станом на листопад 2025 року українським біженцям виплачують фінансову допомогу у розмірі 563 євро на місяць. Ще їм виплачують компенсацію за житло та опалення. 

Про що ще мають знати українці в Німеччині

Нагадаємо, у Німеччині час від часу окремі політичні сили вимагають скоротити соцпідтримку українським біженцям. Наприклад, нещодавно подібна заява пролунала від генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу Карстена Ліннеманна. За його словами, молоді громадяни мають шукати роботу та заробляти гроші, а не чекати, що держава надасть їм грошову допомогу.

Раніше стало відомо, що Ірландія скорочує термін проживання у державних квартирах, які надаються українським біженцям. Тепер він обмежуватиметься 30 днями. Також ми писали, що в Польщі іноземців активно позбавляють міжнародного захисту. Відомо, з яких причин можна втратити статус біженця. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
