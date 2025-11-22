Украинцы, выехавшие из Германии, могут получить большие штрафы — кого касается

Люди на улицах Мюнхена. Фото: Unsplash

Многие украинцы из-за войны нашли временное пристанище в Германии, однако часть уже возвращается домой или отправляется в другие страны. И именно после переезда некоторые получают неожиданный "сюрприз" — письмо из суда о больших задолженностях, возникших после выезда. В большинстве случаев проблема начинается с простого, но обязательного шага, о котором многие не знают или забывают.

О том, кому грозит серьезный штраф и как это предотвратить при выезде из Германии, рассказал адвокат Юрий Демченко.

Почему может возникнуть штраф

Украинцы, которые выезжают из Германии, как правило, сообщают о своем решении в миграционную службу и Jobcenter (центр занятости), который выплачивал им все время пребывания в стране денежное пособие. Однако этого шага недостаточно.

Перед выездом каждый украинец должен обязательно осуществить Kündigung — официальное расторжение всех договоров, которые могут касаться аренды жилья, мобильной связи, интернета, услуг ЖКУ, аренды имущества и тому подобное. Этот список может быть достаточно большим, в зависимости от того, какие сделки вы заключали за время пребывания.

Однако самый главный в этом случае — это договор обязательного медицинского страхования, который заключается с Krankenkasse. Многие забывают его разорвать, отмечает адвокат, а потом получают претензии на 10-15 тыс. евро и более.

Почему важно закрывать Krankenkasse

Юрист объяснил, что за украинцев, которые получают помощь в Германии, обычно медицинскую страховку платит Jobcenter. При этом центр занятости не ставит в известность "больничную кассу" о выезде того или иного клиента.

Большинство Krankenkasse не разрывают договоры с клиентами автоматически, а продолжают начислять задолженность по взносам.

"И это нормальная практика, ведь "больничные кассы" не знают о вашем отъезде", — отмечает Юрий Демченко.

Сумма начислений может составлять от 250 евро в месяц и выше. И таких случаев очень много. По словам юриста, украинцы выезжают из Германии, не разрывая договоры с компаниями, а потом через некоторое время получают счета на 10-15 тысяч евро и более.

Что делать в таком случае

Единственная возможность предотвратить подобную ситуацию, как объяснил адвокат — обязательно разрывать договор с Krankenkasse. Потому что, хотя и есть "больничные кассы", которые автоматически прекращают действие соглашения, если Jobcenter прекращает за вас платить, есть и такие, которые этого не делают, а продолжают начислять долг. Эта задолженность может быть передана в украинский суд и взыскана в принудительном порядке. Поэтому, даже выехав из Германии, придется платить немалую сумму за собственную халатность.

