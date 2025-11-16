Скільки готівки можна зберігати вдома в Німеччині — ця сума не викличе питань у поліції

Купюра 10 євро в кишені. Фото: Unsplash

Чинне законодавство Німеччини загалом не передбачає обмежень щодо зберігання готівки. Тобто вдома можна тримати як 1 000, так і пів мільйона євро і більше — ніяких питань до вас з цього приводу не виникне. Проте тут є одне дуже серйозне "але".

Про це розповів адвокат Юрій Демченко.

Коли готівку в Німеччині можуть конфіскувати

Законодавство Євросоюзу про боротьбу з відмиванням грошових коштів, одержаних незаконним шляхом, передбачає що, якщо людина не може довести джерело походження коштів на суму від 10 000 євро, то ці гроші можуть конфіскувати.

Тобто, якщо у вас вдома виявлять грошові кошти на суму від 10 000 євро, і ви не зможете довести їх джерело походження, готівку можуть конфіскувати.

Хто та як може виявити готівку

За словами Юрія Демченка, якщо ви вчинили якийсь злочин, до вас прийшли додому з обшуком та знайшли грошові кошти, поліція забирає цю суму та одразу до вас виникають питання.

"Ще може прийти Finanzamt (податкова служба — Ред.), але це відбувається дуже рідко — коли є якісь підстави для перевірки", — додає юрист.

Тож 10 000 євро — це законодавча межа, коли вже можуть виникати запитання.

Як вберегтися від втрати готівки

У Німеччині страхові компанії відшкодовують втрату готівки, але лиже у випадку крадіжки та обмежену суму — до 2 500 євро. Тож, пояснив юрист, якщо у вас вдома буде лежати, наприклад, 5 000 євро, і у вас буде страховка, яка передбачає відшкодування втрачених грошей, то страхова компанія поверне лише до 2 500 євро.

Відповідно можна зробити висновки щодо того, скільки вдома можна зберігати готівки. Без підтвердження походження це може бути сума до 10 000 євро, але у разі незаконного проникнення в будинок і крадіжки грошей при наявності страхування вам відшкодують максимум до 2 500 євро.

"Тому на практиці моя порада — більш як 2 500 євро в готівці вдома краще не зберігати", — резюмував юрист.

Юрій Демченко також додав, що зберігати гроші в Німеччині краще на картковому рахунку або в банківській комірці. Проте, зауважив фахівець, треба враховувати, що банки не завжди беруть на себе відповідальність щодо безпеки вмісту комірок. По суті лише рахунок в банку — гарантія того, що у разі зникнення коштів Фонд гарантування вкладів відшкодує втрату, але в сумі не більш як 200 000 євро.

